В 2022 году иностранцы перевели в свою страну $144 млн из Монголии

CentralAsia (MNG) - Всемирный банк опубликовал отчет о денежных переводах в иностранной валюте граждан, работающих за границей, за 2022 год. При этом были собраны данные с 1990 года.

Отличилась статистика того, сколько валюты граждане Монголии перевели на родину.

Данные показывают, что монголы начали переводить деньги из-за границы в 1998 году. В том году было переведено 6 миллионов долларов, а до 2000 года было переведено менее 10 миллионов долларов, но с тех пор оно постоянно увеличивалось, и в 2019 году было переведено 561 миллион долларов, что является историческим рекордом.

За последние три года объем денежных переводов из-за рубежа в Монголию постоянно уменьшался. Всего в 2021 году было переведено 535 млн долларов США, а по состоянию на ноябрь 2022 года было переведено 500 млн долларов США, что равно 3,2% ВВП.

Однако, если посмотреть на сумму иностранной валюты, переведенной в страну иностранцами из Монголии, то она была самой высокой в ​​2012 году. В том же году из Монголии за границу было переведено в общей сложности 531 миллион долларов, что эквивалентно сумме денег, отправленной монголами на родину в 2021 году.

В 2022 году иностранцы в Монголии перевели в свою страну 144 миллиона долларов США или 0,9% ВВП нашей страны.

По подсчетам Всемирного банка, в 2022 году больше всего денег в свою страну перевели граждане Индии. Граждане страны отправили в общей сложности 100 миллиардов долларов США или 2,9 процента своего ВВП.

Если сравнить эту переведенную сумму с населением страны, то сумма денежных переводов из-за рубежа гражданами Индии составляет 71 доллар США на человека, а в Монголии — 151 доллар США на человека.

По состоянию на ноябрь 2022 года граждане таких стран, как Кыргызстан, Ливан, Таджикистан и Тонга, перевели иностранную валюту, эквивалентную 31-50 процентам их ВВП.

Что касается Монголии, то по данным переписи 2020 года за границей проживает 122 301 гражданин, по данным Национального статистического комитета. Статистика показала, что 58% из них, или каждый второй человек, были в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По данным МИД, в Южной Корее проживает около 40 тысяч граждан Монголии.

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