Центробанки Германии и Франции пообещали снизить инфляцию в пять раз

CentralAsia (CA) - Центробанки Германии и Франции пообещали снизить инфляцию до 2% до конца 2025 года. Годовая инфляция в октябре в Еврозоне выросла до 10,6%, в ноябре снизилась до 10%. В ЕЦБ думают над повышением ключевой ставки, пишет РБК.

Уровень инфляции в Германии и Франции вернется к целевому показателю в 2% к концу 2024 или 2025 года, заявили президент Бундесбанка Йоахим Нагель и управляющий Банком Франции Франсуа Вильруа де Гало. Они пообещали это в совместном заявлении на немецком канале Phoenix, пишет Bloomberg.

«Мы вернем инфляцию к 2% к концу 2024 или 2025 года. Это не просто прогноз, проектировка. Это обязательство», — подчеркнул Виллерой.

Он отметил, что ужесточение политики Европейского Центробанка (ЕЦБ) позволит сдержать рост цен, который сейчас превышает целевой показатель в пять раз (около 10%). На вопрос о том, как долго будут расти процентные ставки, он ответил: «Столько, сколько необходимо».

Годовая инфляция в Еврозоне в июле выросла до 8,9%, в октябре составила 10,6%, а в ноябре несколько снизилась — до 10%.

Европейский Центробанк повысил процентные ставки в общей сложности на 200 базисных пунктов с июля (тогда ее повысили впервые за 11 лет), следующее заседание состоится в декабре. Ожидается, пишет Bloomberg, что чиновники снова повысят процентную ставку и согласуют условия сокращения облигаций примерно на €5 трлн. В ЕЦБ пока не определились, повышать в третий раз подряд на 75 базисных пунктов или на пол-пункта. Нагель отметил, что европейский регулятор будет оперировать последними данными и прогнозами на ближайшие три года, чтобы принять решение.