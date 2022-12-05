Сегодня вступит в силу запрет на импорт и транспортировку морем нефти из России

CentralAsia (CA) - Шестой пакет санкций Евросоюза, включающий эмбарго на импорт нефти из РФ, вступает в силу с 5 декабря. Об этом пишет «Интерфакс».

Кроме того, запрещается предоставление услуг по транспортировке российской нефти морским путем, а также ее страхование, брокерские услуги и финансирование операций. Исключение – если топливо было продано по цене не выше определенного потолка.

Аналогичный запрет вводят страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США).

В отношении импорта сырья с 5 декабря дозволяется: 1) закупать нефть, поставляемую по трубопроводу из России, до тех пор, пока Совет ЕС не примет решение о введении запрета; 2) закупать нефть, если она не является российской, а только отправляется из РФ или проходит через нее транзитом.

Официально просьбу о продолжении импорта нефти по трубе озвучивала только Венгрия. По нефтепроводам сырьё из России получают Польша и Германия (по северной ветке «Дружбы»), а также Венгрия, Чехия и Словакия (по южной ветке, идущей транзитом через Украину).

Если поставка нефти по трубопроводу из России в страну ЕС, не имеющую выхода к морю, прерывается по причинам, не зависящим от этого государства, в виде исключения можно направить туда нефть морским путем.

Нефть, поставленная члену ЕС по нефтепроводу, не должна передаваться или транспортироваться другому члену союза или третьей стране. Все партии и контейнеры с такой сырой нефтью должны иметь четкую маркировку «REBCO: экспорт запрещен».

До 5 декабря 2023 года разрешено продавать нефтепродукты, произведенные из нефти, поставленной по нефтепроводу, в Чехию и покупателям в Чехии. Объем поставок нефтепродуктов не должен превышать средний уровень поставок от этих конкретных стран-поставщиков, наблюдавшийся в предыдущие пять лет. Такая временная мера будет отменена, если найдутся альтернативные поставщики.

Компетентные органы Болгарии могут санкционировать выполнение до конца 2024 года контрактов на поставку по морю нефти и нефтепродуктов, заключенных до 4 июня 2022 года, или вспомогательных контрактов, необходимых для выполнения таких контрактов. В Болгарии находится НПЗ «ЛУКОЙЛа», который почти полностью зависит от российской нефти.

Согласно опубликованному регламенту, российская нефть, транспортируемая вместе с нефтью другого происхождения в смешанном виде, подпадает под запрет, однако если в смеси может быть определена доля нероссийской нефти, этот нероссийский объем не подпадает под санкции.

В случае, если будет установлено, что в партии есть российская нефть, но не будет возможности определить точную долю иного происхождения, вся партия не будет допущена к разгрузке в ЕС.

Вступает в действие запрет на оказание прямо или косвенно технической помощи, посреднических услуг, а также финансовых услуг или финансовой помощи, связанной с транспортировкой, в том числе путем перевалки с судна на судно (ship-to-ship), в третьи страны нефти или нефтепродуктов, произведённых в РФ или вывезенных оттуда.