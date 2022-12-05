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Коронавирус в Казахстане: впервые за месяц зарегистрировали летальный исход

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявили 141 новый случай заражения коронавирусом, сообщает «Информбюро».

За сутки зарегистрирована одна смерть в результате коронавирусной пневмонии.

Всего Сovid заразились 1 млн 397 тыс. 527 человек, умерли – 13 693. Всего коронавирусной пневмонией заболели – 90 399, умер – 5361.

Проходят лечение 1364 человека, из них в тяжелом состоянии – 7; в состоянии крайней степени тяжести – 3; на аппаратах ИВЛ – 3.

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Коронавирус в Казахстане
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