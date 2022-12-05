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Число погибших тюленей на берегу Каспия достигло 2,5 тыс.

CentralAsia (CA) -  Число погибших тюленей на берегу Каспия достигло 2,5 тыс., передает официальный Telegram-канал Министерства природных ресурсов и экологии Дагестана.

Специалисты природоохранных структур продолжают мероприятия по подсчету количества погибших тюленей вдоль всего побережья Каспийского моря.

«Особенно большое количество в районе Юзбаша, а также между устьями рек Сулак и Шуринка. Причины будут установлены после проведения лабораторных исследований патологического материала мертвых животных», — рассказали в Министерстве природных ресурсов Дагестана.

Ранее в Дагестане сообщили об обнаружении примерно 700 мертвых особей. Вскоре цифра достигла 1700. Специалисты приступили к выяснению причин гибели животных. Согласно информации в Британской энциклопедии, Каспийское море омывает берега пяти стран. На северо-востоке граничит с Казахстаном, на юго-востоке – с Туркменистаном, на юге – с Ираном, на юго-западе граничит с Азербайджаном, а на северо-западе – с Россией.

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