Отказ Китая от политики «нулевого ковида» может стоить от 1,3 миллиона 2 миллионов жизней

CentralAsia (CA) - После беспрецедентных протестов против ограничений в минувшие выходные Китай пытается сделать свою политику «нулевого уровня заболеваемости» более целенаправленной и менее обременительной для жителей.

В воскресенье все больше китайских городов, включая столицу Синьцзяна Урумчи, где начались недавние волнения, объявили об ослаблении антиковидных ограничений.

С понедельника в городе после нескольких месяцев локдауна вновь откроются торговые центры, рынки, рестораны и другие заведения, заявили городские власти.

Несмотря на ослабление ограничений, многие эксперты считают, что Китай начнет открывать страну не раньше марта, учитывая необходимость активизировать вакцинацию, особенно среди пожилых людей, процент вакцинированных среди которых значительно ниже, чем в остальных возрастных группах. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Аналитики полагают, что пока говорить о немедленном отказе от политики «нулевого ковида» говорить не приходится, однако руководство страны начинает к нему готовиться.

Как пишет Рейтер, политика главы Китая Си Цзиньпиня по борьбе с COVID-19 оказала разрушительное воздействие на вторую по величине экономику мира и взбудоражила глобальные цепочки поставок.

Китай утверждает, что политика, которая практически закрыла свои границы для поездок, необходима для спасения жизней и предотвращения перегрузки системы здравоохранения.

«Несмотря на то, что в последнее время в политику в отношении COVID было внесено довольно много локальных изменений, мы не интерпретируем их как отказ Китая от политики нулевого распространения COVID», — говорится в воскресной записке Goldman Sachs.

«Скорее, мы рассматриваем их как явное свидетельство того, что китайское правительство готовится к выходу и тем временем пытается свести к минимуму экономические и социальные издержки борьбы с COVID. Подготовка может длиться несколько месяцев, и, вероятно, возникнут проблемы путь».

Оценки того, сколько смертей может увидеть Китай, если он перейдет к полному открытию, колеблются от 1,3 миллиона до более чем 2 миллионов, хотя некоторые исследователи говорят, что число погибших можно было бы резко сократить, если бы основное внимание уделялось вакцинации.

Власти недавно объявили, что ускорят вакцинацию от COVID для пожилых людей, но многие по-прежнему не хотят делать прививку.

«Некоторые люди сомневаются в безопасности и эффективности новой вакцины от коронавируса в стране», — говорится в статье в официальной газете правящей Коммунистической партии «Жэньминь жибао» в воскресенье.

«Эксперты говорят, что это мнение ошибочно», — говорится в сообщении, добавляя, что отечественные вакцины безопасны.

Иностранные вакцины от COVID не одобрены в Китае, и Си не желает это менять, заявила в субботу директор национальной разведки США Аврил Хейнс.