Глава комитета Совета Федерации РФ заявил об ограничениях в работе для уехавших после мобилизации россиян

CentralAsia (CA) - Глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации России Андрей Клишас заявил «Ведомостям», что власти могут разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для россиян, уехавших из страны с начала частичной мобилизации.

«Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно, – пояснил он. – Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там [за рубежом], а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем».

Клишас допустил соответствующее изменение законодательства, не уточнив, какие именно нормативные акты нужно корректировать. При этом он напомнил, что препятствовать возвращению граждан в Россию невозможно, так как это противоречит Конституции.

«Я не считаю, что люди, которые покинули страну, совершили преступление: если бы они его совершили, были бы возбуждены соответствующие дела, – подчеркнул он. – Но нужно ли нам уговаривать их вернуться разными способами? Предлагать за это какие-то дополнительные плюшки? Я считаю, что нет. Почему мы должны тем людям, которые сбежали от мобилизации, доплачивать, чтобы они вернулись?»

По мнению сенатора, совершенный уехавшими россиянами поступок «с точки зрения морально-этической» скорее подлежит осуждению, чем нет. «Наверное, можно говорить, что все находятся в разной ситуации, но базово, мне кажется, люди все-таки осуждают такое поведение, когда граждане бегут из страны от мобилизации», – уточнил он.

Сенатор добавил, что, по его мнению, ограничения для работы из-за рубежа стоит ввести «для [сотрудников] чувствительных сфер» экономики. В качестве примеров таких отраслей он привел транспортную безопасность и госсектор.

Россияне, покинувшие страну и утратившие статус российского налогового резидента, и так платят налоги по повышенной ставке – 30% вместо 13% в отношении трудовых доходов от российских источников, напомнила «Ведомостям» партнер Б1 Марина Белякова. «В последние годы при этом не раз поднимался вопрос о выравнивании этой ставки с общей ставкой, – сказала она. – Альтернативным методом, который используют некоторые государства, является введение налогов на выход – некая плата за утрату ранее имевшегося статуса налогового резидента. Но этот подход гораздо более сложен в администрировании».

Политолог Павел Склянчук отметил, что окончательного решения у властей по поводу того, что делать с покинувшими страну россиянами, по всей видимости, нет. «Уехавших от мобилизации граждан предлагали [на словах] лишать автомобилей, гражданства, признавать иноагентами, запретить возвращаться в страну, – напомнил он. – Прослеживается устойчивое желание у одних политиков не оставлять безнаказанными «уклонистов», другие же предлагают «понять и простить».

Некоторые законодатели, действительно, негативно отзывались об уехавших. В конце сентября спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о создании списков покинувших страну граждан. Он сказал, что россияне бегут от мобилизации в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), где Москва «создала стабильность».

«Они воспевали Запад и те страны, которые от них отказались, где их презирают, они не нужны. При этом они постоянно подвергали сомнению работу нашей страны по созданию стабильности в приграничных территориях, том же Казахстане, других государствах. Критикуют, а сейчас куда бегут? – отметил депутат. – Туда, где мы создали стабильность. Там, где создали ЕАЭС, есть экономические свободы, а свою страну бросаем? Затем пересидят время, которое их напугало, встанут в очереди назад через границу. Но мы как к ним относимся? Вот вопрос».

Министр финансов Антон Силуанов в конце ноября заявил, что Минфин склонен не менять статус резидентства для россиян, работающих за границей, благодаря чему они смогут платить налоги по той же ставке, что и работающие в России, – 13%. Он пояснил, что ведомство рассматривало соответствующий вопрос и обсуждало его с представителями парламента. В октябре Силуанов называл идею обложения НДФЛ зарплат покинувших страну россиян, продолжающих получать доход из России, «вопросом справедливого налогообложения».

В ноябре стало известно, что с июля по сентябрь число выездов россиян в Казахстан, Армению, Кыргызстан, Таджикистан, Монголию и Абхазию стало рекордным за пять лет, согласно данным ФСБ. Всего с июля по сентябрь россияне выезжали за рубеж 9,7 млн раз, что почти в 2 раза больше по сравнению со II кварталом года (5 млн) и на 1,2 млн превысило выезды в июле-сентябре прошлого года.