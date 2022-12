ISW: Украинские силы продолжат контрнаступательные операции зимой

CentralAsia (CA) - Украинские официальные лица дали понять, что украинские силы планируют продолжать контрнаступательные операции предстоящей зимой, чтобы закрепить недавние военные успехи и не позволить российским войскам перехватить инициативу на поле боя, считают аналитики американского Института изучения войны (ISW). Вот основные выводы их ежедневного обзора.

Официальный представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил 4 декабря, что замерзшая почва позволит тяжелой колесной и гусеничной технике продвигаться вперед, и что украинские силы готовят такую технику к зимним операциям.

При этом, по его словам, плохо подготовленные мобилизованные российские военные и новобранцы "ЧВК Вагнера", набранные в российских тюрьмах из числа заключенных, не готовы к боевым действиям зимой.

Высокопоставленные правительственные чиновники США ошибочно определяют оптимальное окно возможностей для усиления контрнаступления Украины как весну, а не зиму, несмотря на заявления украинских официальных лиц об обратном.

Способность Украины удержать военную инициативу зависит от того, продолжат ли украинские силы активные контрнаступательные операции этой зимой.

Россия потеряла инициативу в Украине летом после кульминации наступления в Донбассе. Украинские силы захватили и удерживают инициативу с августа 2022 года и с тех пор провели ряд успешных контрнаступательных операций.

Украина освободила большую часть Харьковской области в сентябре, Херсон в ноябре, и в настоящее время создает условия для нового наступления ВСУ в других местах этой зимой.

Украинская кампания разработана таким образом, чтобы лишить Россию инициативы и освободить больше захваченных Россией территорий Украины.

Погодные условия зимой 2023 года, вероятно, будут определять временные рамки для ведения Украиной боевых действий с тем, чтобы продолжать серию оперативных успехов с минимальными паузами.

Как ранее отмечал ISW, сезон осенней распутицы в ноябре затруднил маневренную войну. Тем не менее и Россия, и Украина продолжали агрессивные наступательные и контрнаступательные операции на протяжении всего этого периода, вопреки некоторым прогнозам.

По мере приближения сильных морозов в конце декабря украинские силы снова смогут использовать погодные условия в своих интересах, так как зима - наилучший сезон для боевых действий с участием механизированных подразделений.

Если союзники и партнеры Украины не поддержат украинские силы в проведении этой зимой крупномасштабных решительных контрнаступательных операций, тогда способность ВСУ вести маневренные боевые действия будет ограничена по крайней мере до окончания сезона весенней распутицы в марте 2023 года.

Такое развитие событий, скорее всего, лишит Украину набранного ею преимущества и даст российским силам ценную отсрочку на три-четыре месяца, чтобы восстановиться и лучше подготовиться к боевым действиям.

