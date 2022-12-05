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В Ташкенте закрыли газовые заправки из-за перебоев в подаче газа для отопления

CentralAsia (UZ) -  Из-за резкого понижения температуры воздуха в некоторых районах Ташкента наблюдаются перебои с подачей газа и тепла, сообщил хокимият столицы.

«Несмотря на то, что коммунальщики пытаются распределить имеющиеся запасы газа равномерно между всеми потребителями, ресурсы на исходе», - говорится в сообщении.

Для обеспечения газом и теплом как можно большего числа домов заправочные станции для всех транспортных средств, кроме обслуживающих общественный транспорт, временно закрыты.

Администрация города работает над устранением неполадок, а коммунальные службы находятся в режиме повышенной готовности.

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