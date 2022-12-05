В Ташкенте закрыли газовые заправки из-за перебоев в подаче газа для отопления

- Узбекистан, экономика
- 11:45, 05 декабря 2022
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CentralAsia (UZ) - Из-за резкого понижения температуры воздуха в некоторых районах Ташкента наблюдаются перебои с подачей газа и тепла, сообщил хокимият столицы.
«Несмотря на то, что коммунальщики пытаются распределить имеющиеся запасы газа равномерно между всеми потребителями, ресурсы на исходе», - говорится в сообщении.
Для обеспечения газом и теплом как можно большего числа домов заправочные станции для всех транспортных средств, кроме обслуживающих общественный транспорт, временно закрыты.
Администрация города работает над устранением неполадок, а коммунальные службы находятся в режиме повышенной готовности.
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