В Ташкенте закрыли газовые заправки из-за перебоев в подаче газа для отопления

CentralAsia (UZ) - Из-за резкого понижения температуры воздуха в некоторых районах Ташкента наблюдаются перебои с подачей газа и тепла, сообщил хокимият столицы.

«Несмотря на то, что коммунальщики пытаются распределить имеющиеся запасы газа равномерно между всеми потребителями, ресурсы на исходе», - говорится в сообщении.

Для обеспечения газом и теплом как можно большего числа домов заправочные станции для всех транспортных средств, кроме обслуживающих общественный транспорт, временно закрыты.

Администрация города работает над устранением неполадок, а коммунальные службы находятся в режиме повышенной готовности.