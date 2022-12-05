Эрдоган: Турция ведет подготовительные работы по проекту газового хаба

CentralAsia (CA) - Турция ведет подготовительные работы по проекту строительства газового хаба, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодежью в городе Шанлыурфа на юго-востоке страны. Об этом пишет РИА Новости.

«…Работы по газу заканчиваются не только разработками на месторождениях в Черном и Средиземном морях. Как вы знаете, уважаемый господин Путин предложил нам создать в Турции газовый хаб для распределения газа в Европу. Сейчас мы занимается подготовкой к этому», — сообщил глава государства.

В октябре Владимир Путин предложил создать в Турции газовый хаб. По его словам, это позволит восполнить утраченные объемы прокачки по «Северным потокам». Как подчеркнул президент, такое решение экономически целесообразно, а уровень безопасности будет значительно выше. Он также отметил, что хаб позволит спокойно регулировать цену «на нормальном, рыночном уровне, без всякой политической окраски».

В ноябре Эрдоган сообщил, что местом создания хаба, скорее всего, станет область Тракья на северо-западе Турции. По информации агентства Anadolu, дорожная карта по этому проекту может появиться до конца года.