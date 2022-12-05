Китайские города ослабляют ограничения, связанные с COVID

CentralAsia (CA) - Еще больше китайских городов, включая Урумчи, объявили в воскресенье об ослаблении ограничений по коронавирусу, пишет Reuters.

Власти заявили, что Урумчи, где первыми вспыхнули протесты, с понедельника вновь откроет торговые центры, рынки, рестораны и другие места, отменив строгие ограничения спустя несколько месяцев.

Пожар с жертвами в прошлом месяце в Урумчи спровоцировал десятки протестов против ограничений COVID в более чем 20 городах после того, как некоторые пользователи социальных сетей заявили, что жертвы не смогли выбраться из огня, потому что их многоквартирный дом был заблокирован. Власти это отрицали.

С тех пор многие города объявили об ослаблении блокировки, требованиях к тестированию и правилах карантина.

Жителям Чжэнчжоу, центрального города, где находится крупнейший в мире завод по производству iPhone, больше не нужно будет предъявлять результаты тестов на COVID, чтобы пользоваться общественным транспортом, такси и посещать «общественные места». Караоке-бары, салоны красоты, интернет-кафе и другие закрытые заведения могут вновь открыться, но должны проверить наличие отрицательного результата теста на COVID в течение 48 часов.

В Шанхае с понедельника больше не будет требоваться отрицательный тест на COVID для проезда в общественном транспорте и посещения парков.

В других местах как Наньнин, столица южного региона Гуанси, так и Ухань, центральный город, где в 2019 году началась пандемия, в воскресенье отменили требование отрицательного теста на COVID для проезда в метро.

Район Хайчжу в Гуанчжоу, в котором в прошлом месяце произошли столкновения, заявил в воскресенье, что впредь советует людям без симптомов COVID не проходить тестирование на вирус, если они не принадлежат к определенным особым группам, таким как передовые рабочие или люди с красным или желтым кодом.

В субботу в Пекине власти заявили, что покупка лекарств от лихорадки, кашля и боли в горле больше не требует регистрации.

Власти в различных районах столицы в последние дни объявили, что люди с положительным результатом на вирус могут находиться на домашнем карантине.

Власти заявили в воскресенье, что число новых ежедневных случаев заболевания упало по всей стране до 31 824, что может быть отчасти связано с меньшим количеством людей, прошедших тестирование. Власти также сообщили о двух новых случаях смерти от COVID.