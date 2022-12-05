экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Обмелевший Каспий показали с высоты птичьего полета

CentralAsia (KZ) -  Блогер Азамат Сарсенбаев показал обмелевший берег Каспия с высоты птичьего полета.

Он снял район некрополя Темир баба. «Когда-то берег моря находилось рядом с заброшенным рыбацким аулом Аксу (люди ушли отсюда аж в 1974 году), но сейчас, вода стабильно уходит от береговой линии, оставляя за собой голый песок…» - пишет блогер.

Инспектора природа охраны из Кызылсайского заповедника, которые почти ежедневно патрулируют данную местность, говорят, что в последние годы вода ушла от этого место примерно на 300 метров.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Центробанки Германии и Франции пообещали снизить инфляцию в пять раз
  • Коронавирус в Казахстане: впервые за месяц зарегистрировали летальный исход
  • В казахстанском Петропавловске прорвало теплотрассу, без тепла остались 16 многоэтажек и 42 частных жилых дома


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com