Обмелевший Каспий показали с высоты птичьего полета

CentralAsia (KZ) - Блогер Азамат Сарсенбаев показал обмелевший берег Каспия с высоты птичьего полета.

Он снял район некрополя Темир баба. «Когда-то берег моря находилось рядом с заброшенным рыбацким аулом Аксу (люди ушли отсюда аж в 1974 году), но сейчас, вода стабильно уходит от береговой линии, оставляя за собой голый песок…» - пишет блогер.

Инспектора природа охраны из Кызылсайского заповедника, которые почти ежедневно патрулируют данную местность, говорят, что в последние годы вода ушла от этого место примерно на 300 метров.

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