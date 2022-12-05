Всемирный банк: Число бедных на Украине к концу года достигнет 8 млн

CentralAsia (CA) - К концу 2022 года число людей, живущих на Украине в условиях бедности, увеличится до 8 млн, прогнозирует вице-президент Всемирного банка (ВБ) Анна Бьерде, пишет «КоммерсантЪ».

Она считает, что на восстановление Украины понадобится как минимум €500 млрд.

Анна Бьерде подчеркнула, что «гуманитарные последствия этой войны катастрофичны». «Уровень бедности повышается с 2% до 25% населения»,— рассказала она в интервью австрийской газете Presse. Она подчеркнула, что это оказывает «радикальное негативное влияние» на доходы и уровень жизни людей в стране.

В октябре Анна Бьерде говорила, что, по оценкам банка, экономика Украины в этом году упадет на 35%. Глава ВБ Дэвид Мэлпас ожидает, что стоимость восстановления Украины превысит $350 млрд. Всемирный банк уже выделил Украине $18 млрд.