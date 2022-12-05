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Оксфордский словарь назвал слово 2022 года

CentralAsia (CA) -  Оксфордский словарь назвал слово 2022 года, им стал «гоблинский режим». Об этом сообщается на сайте издательского отдела Оксфордского университета.

«Гоблинский режим» — жаргонный термин, часто используемый в выражениях «в гоблинском режиме» или «перейти на гоблинский режим» — это «тип поведения, который является беззастенчиво снисходительным, ленивым, неряшливым или жадным».

Хотя «гоблинский режим» впервые был замечен в Твиттере в 2009 году, он стал вирусным в социальных сетях в феврале 2022 года. Затем этот термин стал популярным в течение нескольких месяцев после того, как во многих странах ослабли ограничения, связанные с Covid, и люди стали чаще выходить из своих домов.

Оксфордское слово года — это слово или выражение, отражающее дух, настроение или заботы последних двенадцати месяцев, которое потенциально может стать термином, имеющим непреходящее культурное значение.

В голосовании приняли участие более 300 тыс. человек.

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