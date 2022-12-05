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Президент Туркменистана посетил матч чемпионата мира по футболу

CentralAsia (TM) -  Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов совершил поездку в Катар, где провёл встречу на высшем уровне, а также стал почётным гостем на одном из матчей проходящего в Дохе чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает государственное информагентство Туркменистана.

В зале для высоких гостей стадиона «Халифа» состоялась двусторонняя встреча с эмиром Катара Шейхом Тамимом бин Хамад Аль Тани.

«Выбор Государства Катар в качестве первой страны ближневосточного региона для проведения международного спортивного мероприятия такого высокого уровня является свидетельством высокой репутации вашего государства в мире и его вклада в развитие спорта», сказал Сердар Бердымухамедов.

В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы межгосударственного сотрудничества.

Затем в ложе для почётных гостей стадиона «Халифа» президента Туркменистана поприветствовали премьер-министр Катара, министр внутренних дел Халид бин Халифа бин Абдул Азиз Аль Тани и глава Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) Джанни Инфантино.

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