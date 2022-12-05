82-летнего Пеле госпитализировали из-за коронавируса

// TASS/ZUMA/Ray Tang

CentralAsia (CA) - 82-летнего бразильского футболиста Пеле госпитализировали с респираторной инфекцией, осложненной коронавирусом, сообщили его близкие. Об этом пишет AP News.

Кели и Флавия Насименто и Артур Арантес ду Насименту заявили, что Пеле, который также проходит курс химиотерапии в борьбе с раком, как ожидается, покинет больницу Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу, как только он полностью выздоровеет от респираторной инфекции.

В субботу в больнице сообщили, что Пеле хорошо реагирует на лечение инфекции, и его состояние здоровья не ухудшилось за предыдущие 24 часа. В воскресенье больница не делала никаких заявлений о состоянии здоровья бывшего футболиста.

Эдсону Арантесу ду Насименту, всемирно известному как Пеле, удалили опухоль толстой кишки в сентябре 2021 года.