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82-летнего Пеле госпитализировали из-за коронавируса
// TASS/ZUMA/Ray Tang

CentralAsia (CA) -  82-летнего бразильского футболиста Пеле госпитализировали с респираторной инфекцией, осложненной коронавирусом, сообщили его близкие. Об этом пишет AP News.

Кели и Флавия Насименто и Артур Арантес ду Насименту заявили, что Пеле, который также проходит курс химиотерапии в борьбе с раком, как ожидается, покинет больницу Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу, как только он полностью выздоровеет от респираторной инфекции.

В субботу в больнице сообщили, что Пеле хорошо реагирует на лечение инфекции, и его состояние здоровья не ухудшилось за предыдущие 24 часа. В воскресенье больница не делала никаких заявлений о состоянии здоровья бывшего футболиста.

Эдсону Арантесу ду Насименту, всемирно известному как Пеле, удалили опухоль толстой кишки в сентябре 2021 года.

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