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Группа жителей Талдыкоргана просит вернуть прежнее название улицы Назарбаева
Снесенный в Талды-Коргане памятник Назарбаеву
Снесенный в Талды-Коргане памятник Назарбаеву

CentralAsia (KZ) -  Группа жителей Талдыкоргана просят переименовать улицу имени экс-президента Нурсултана Назарбаева. Соответствующие письма направлены в акимат и маслихат области Жетысу, сообщает КазТАГ.

Жители просят вернуть прежнее название Тауелсиздик (независимость).

Ранее сообщалось, что власти Жетысу готовы переименовать улицу Назарбаева и отказаться от его памятника в пользу памятника великому акыну Абаю Кунанбаеву.

В январе 2022 года во время беспорядков в Талдыкоргане снесли памятник Нурсултану Назарбаеву.

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