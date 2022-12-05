Заболеваемость коронавирусом в России за неделю выросла на 11,6%

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CentralAsia (CA) - Заболеваемость коронавирусом в России за прошедшую неделю увеличилась на 11,6%, а показатель госпитализации в пересчете на 100 тыс. жителей вырос на 2,5%. Об этом ТАСС сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 44 регионах, а заболеваемость выросла 59 регионах.

За сутки зарегистрировано 5 667 новых случаев и 52 летальных исхода.

Днем ранее в стране зарегистрировали 6 598 случаев заражения и 55 смертей, всего с начала пандемии – 21 623 268 и 392 283 соответственно.

Число выздоровевших после коронавируса увеличилось за сутки на 4 647 против 4 589 днем ранее – до 21 023 627.

Госпитализировали 585 заболевших против 722 днем ранее (снижение на 19%). Число госпитализаций уменьшилось в 42 регионах, увеличилось в 24, в 19 ситуация не изменилась.