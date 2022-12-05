экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Эпидемиологи просят жителей Алматы носить маски в общественных местах

CentralAsia (KZ) -  Эпидситуация по коронавирусу в Алматы стабильная, сообщила заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова в ходе брифинга.

В матрице оценки эпидемиологической ситуации город находится в зеленой зоне. За неделю в Алматы зарегистрировали 187 случаев заражения коронавирусом. На прошлой неделе показатель был 155.

Коллективный иммунитет по Алматы составил 39,4%.

По ее словам, алматинцы заражаются в общественном транспорте – 42%, на объектах торговли – 33%, рынках – 5%, при поездках в другие регионы – 7%.

Она призвала прививаться каждые шесть месяцев, избегать мест массового скопления людей, носить маски в общественных местах, соблюдать дистанцию и личную гигиену.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Президент Туркменистана посетил матч чемпионата мира по футболу
  • Количество погибших тюленей на побережье Каспийского моря выросло до 1,7 тысячи
  • Власти Ирана упразднили полицию нравов и рассматривают отмену обязательного ношения хиджаба


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com