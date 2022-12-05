Эпидемиологи просят жителей Алматы носить маски в общественных местах

CentralAsia (KZ) - Эпидситуация по коронавирусу в Алматы стабильная, сообщила заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова в ходе брифинга.

В матрице оценки эпидемиологической ситуации город находится в зеленой зоне. За неделю в Алматы зарегистрировали 187 случаев заражения коронавирусом. На прошлой неделе показатель был 155.

Коллективный иммунитет по Алматы составил 39,4%.

По ее словам, алматинцы заражаются в общественном транспорте – 42%, на объектах торговли – 33%, рынках – 5%, при поездках в другие регионы – 7%.

Она призвала прививаться каждые шесть месяцев, избегать мест массового скопления людей, носить маски в общественных местах, соблюдать дистанцию и личную гигиену.

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