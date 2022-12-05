Путин подписал закон о запрете митингов
- Азия и мир, общество
- 20:21, 05 декабря 2022
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CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете митингов, сообщает Кремль.
Так, митинги запрещено проводить:
— В зданиях госорганов;
— В вузах;
— В школах;
— В больницах и возле них;
— В аэропортах и портах;
— На вокзалах;
— На участках, где расположены церкви;
— У объектов жизнеобеспечения.
До этого было запрещено проводить митинги лишь у зданий резиденций президента, судов, экстренных оперативных служб и учреждений ФСИН.
Также теперь каждый регион может дополнительно вводить собственные запреты мест митингов.
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