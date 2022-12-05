Путин подписал закон о запрете митингов

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете митингов, сообщает Кремль.

Так, митинги запрещено проводить:

— В зданиях госорганов;

— В вузах;

— В школах;

— В больницах и возле них;

— В аэропортах и портах;

— На вокзалах;

— На участках, где расположены церкви;

— У объектов жизнеобеспечения.

До этого было запрещено проводить митинги лишь у зданий резиденций президента, судов, экстренных оперативных служб и учреждений ФСИН.

Также теперь каждый регион может дополнительно вводить собственные запреты мест митингов.