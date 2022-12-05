экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Путин подписал закон о запрете митингов

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете митингов, сообщает Кремль.

Так, митинги запрещено проводить:

— В зданиях госорганов;

— В вузах;

— В школах;

— В больницах и возле них;

— В аэропортах и портах;

— На вокзалах;

— На участках, где расположены церкви;

— У объектов жизнеобеспечения.

До этого было запрещено проводить митинги лишь у зданий резиденций президента, судов, экстренных оперативных служб и учреждений ФСИН.

Также теперь каждый регион может дополнительно вводить собственные запреты мест митингов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Обмелевший Каспий показали с высоты птичьего полета
  • Израиль атаковал объекты движения «Хамас» в секторе Газа
  • Президент Туркменистана посетил матч чемпионата мира по футболу


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com