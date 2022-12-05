В Узбекистане 14 тыс. абонентов остались без газа, у 79 тыс. – ощущается снижение давления

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 14 тысяч абонентов остались без газа, у 79 тысяч абонентов – ощущается снижение давления, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные «Худудгазтаъминот».

В связи с резким понижением температуры воздуха и выпадением снега существенно возросло потребление природного газа. За 4 декабря населению страны (более 3,9 млн потребителей) было поставлено 68 млн кубометров природного газа (4 декабря 2021 года было поставлено 55,8 млн кубов, рост в этом году составил 21%). Тем не менее в 516 махаллях или у 79 тысяч потребителей ощущается снижение давления, а у 14 тысяч – временно прекратилась подача газа.

Для обеспечения населения и социальных объектов «голубым» топливом «Худудгазтаъминот» привлек свыше 10 тысяч сотрудников сферы, которые в разрезе махаллей прилагают все усилия для решения проблем, в частности ведутся работы по увеличению выходного давления на газораспределительных станциях «Бинокор» и «Бектемир», что позволит привести в норму подачу природного газа в Чиланзарском, Учтепинском, Шайхантаурском, Яккасарайском, Мирабадском и Сергелийском районах столицы.

Совместно со специалистами «Узтрансгаза» решаются вопросы улучшения подачи газа жителям Янгиюльского района. В частности, в 30 домохозяйствах по улице Зафаробод махалли Янгийул вопрос решен, в махалле Чаманзор работы продолжаются.

Внесены изменения в графики работ газовых заправок столицы, заправка общественного и другого социально значимого транспорта осуществляется в ночное время суток.

Власти убедительно просят граждан рационально использовать природный газ и эксплуатировать газопотребляющее оборудование первой необходимости, а по мере возможности при выходе из дома снижать температуру на обогревательных приборах.

«Все обращения, жалобы и предложения принимаются по номерам 1104 и 104, а также в социальной сети Facebook в открытой группе по решению проблем с газоснабжением», – сообщает «Худудгазтаъминот».

Ранее в столичном хокимияте сообщили, что газовые ресурсы Ташкента находятся на исходе.