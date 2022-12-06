Россия подтвердила взрывы на стратегических авиабазах под Рязанью и в Энгельсе

ТУ-95МС

CentralAsia (CA) - В понедельник утром СМИ сообщили о взрывах на двух российских военных аэродромах. К вечеру минобороны России заявило, что аэродромы были атакованы беспилотниками, в результате чего погибли трое военнослужащих. Согласно заявлению российских военных, за нападением стоит Украина. Об этом сообщает Би-Би-Си.

«Утром 5 декабря киевским режимом в целях выведения из строя российских самолетов дальней авиации были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам "Дягилево" в Рязанской области и «Энгельс» Саратовской области», - заявили в минобороны России.

Эти беспилотники, согласно заявлению ведомства, были перехвачены российскими ПВО, однако в результате падения обломков получили смертельные ранения трое военных, а также была повреждена обшивка корпуса двух самолетов.

Как ранее сообщали СМИ, примерно в 6 утра по местному времени беспилотник упал на взлетно-посадочную полосу авиабазы «Энгельс-2» в Саратовской области. Сообщалось, что два бомбардировщика Ту-95 получили повреждения, двое военнослужащих ранены.

Один из телеграм-каналов выложил в сеть запись с камер наружного наблюдения, на которой видна яркая вспышка и слышны мощные раскаты.

Позднее власти заявили, что проверяют эти сообщения.

«Энгельс-2» - военная авиабаза российских стратегических бомбардировщиков, расположенная в 14 км к востоку от Саратова. Аэродром имеет взлетно-посадочную полосу длиной 3500 метров.

На базе располагаются два тяжелых бомбардировочных авиаполка, на вооружении которых стоят стратегические ракетоносцы Ту-160М и Ту-95МС, способные нести ядерное оружие.

Самолеты, базирующиеся на авиабазе в Энгельсе, регулярно наносят удары крылатыми ракетами по Украине, их целью преимущественно становятся объекты энергетики.