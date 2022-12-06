Массовые протесты в Монголии осуждают «угольную мафию» и коррупцию, - The Diplomat

CentralAsia (MNG) - Во второй раз в этом году монголы массово вышли на улицу, чтобы выразить свое недовольство властью, пишет The Diplomat.

Во второй раз в этом году монголы массово протестуют против правительства. В апреле протесты, казалось, в первую очередь выросли из-за разочарованных ожиданий молодых монголов в отношении правительства. Сегодняшние протесты были спровоцированы очевидными разоблачениями масштабной коррупции, связанной с поставками угля государственной Erdenes Tavan Tolgoi, одной из крупнейших горнодобывающих компаний страны, в Китай.

Интерпретации в Монголии по-прежнему сосредоточены на политических заговорах, а не на фактическом решении вопросов, связанных с коррупцией или загадочной стратегией правительства, заключающейся в том, чтобы поставить свою финансовую судьбу на уголь в то время, когда глобальный энергетический переход и потенциальная роль Монголии в нем указывают на совершенно разные направления.

Этой осенью в Монголии обсуждалось несколько направлений обсуждения угля. Во-первых, правительство поставило под более строгий контроль руководство государственной компании Erdenes Tavan Tolgoi из-за обвинений в теневых сделках при поставках угля в Китай. Затем в бюджете, принятом правительством в ноябре, были сделаны довольно героические предположения о возобновлении и объеме экспорта угля из Китая для финансирования надвигающегося раунда выплат по суверенному долгу.

Третьей струной стал громкий хор, сосредоточенный на передаче энергии от международных доноров, многие из которых стремятся снова вовлечь Монголию в политику сотрудничества, основанную на ценностях, после российской агрессии против Украины и изменившейся геополитической ситуации, в которой оказалась Монголия.

Обвинения в коррупции Erdenes Tavan Tolgoi

Таван Толгой, угольное месторождение в пустыне Южная Гоби, уже некоторое время находится в центре внимания международного сообщества и инициатив монгольского правительства. Одним из трех операторов является государственная компания Erdenes Tavan Tolgoi (ETT). В отличие от Energy Resources, частного оператора, репутация ETT с точки зрения управления, а также операционных вопросов довольно плохая. Хотя часто высказывается мнение, что государственные предприятия должны лучше работать для достижения положительных результатов не только для правительства, но и для населения в целом, репутация ETT в отношении окружающей среды, участия сообщества и создания ценности для монголов была пятнистый.

В начале этого года были хорошие новости, когда было объявлено о завершении строительства железнодорожного сообщения от Гоби до границы с Китаем, что позволит перевести часть угля из Монголии на железную дорогу. Осенью, однако, было несколько заявлений об усилении контроля над руководством ETT в ответ на обвинения в ненадлежащих сделках, связанных с экспортными контрактами на уголь. Еще одно решение по ETT было принято в конце ноября, когда правительство объявило о стремлении превратить его операционный характер в нечто большее, чем суверенный фонд благосостояния. Сегодня состоялись дальнейшие обсуждения после пресс-конференции, в которой говорилось о росте коррупции в ETT.

Именно это объявление о фактах коррупции спровоцировало протесты, судя по изображениям, в которых приняли участие сотни, если не тысячи монголов 5 декабря. Можно увидеть, как протестующие штурмуют Дом правительства и демонтируют заборы вокруг здания в сценах, которые больше напоминают циклы протесты и революции в других азиатских странах, таких как Кыргызстан. Дом правительства включает в себя парламентские палаты и должностных лиц Монголии, а также некоторые офисы исполнительной власти.

Тем не менее, твиттер-классы Монголии в основном основаны на различных теориях заговора, в которых утверждается, что президент Хурэлсух Ухнаа причастен к организации протестов накануне съезда Монгольской народной партии, что, вероятно, усилит давление на правительство премьер-министра Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай.

Утверждения о крупной коррупции или о существовании «угольной мафии» в парламенте, по-видимому, интерпретируются в первую очередь с точки зрения закулисных махинаций, а не реальности существования такой коррупции. Любопытно, что политический дискурс мало связан с разочарованием монголов коррупцией в то время, когда экономические проблемы после COVID, включая коррупцию, приводят к реальной ежедневной борьбе за выживание потребителей.

Глобальный энергетический переход: является ли уголь бюджетным будущим?

Дальнейшее усложнение вопроса угля и коррупции — это само будущее угольной промышленности. Как один из самых грязных источников энергии, использование угля было особой целью для тех, кто выступает за сокращение глобальных выбросов. Тем не менее фискальное планирование Монголии, похоже, довольствуется игнорированием этой тенденции.

Бюджет, который был принят монгольским парламентом в середине ноября, был частично составлен с учетом значительных выплат по суверенному долгу, которые должны быть произведены в 2023 году. В бюджет включены прогнозы доходов, которые предполагают значительный спрос со стороны Китая в объемах и ценах, которые кажутся довольно оптимистичными.

В то время как экспорт меди с очень крупного рудника Оюу-Толгой, контрольный пакет акций которого принадлежит Rio Tinto, будет обеспечивать будущие бюджеты Монголии, в бюджете предполагается, что неотложные финансовые потребности будут удовлетворяться за счет экспорта угля. Независимо от реалистичности ценовых и объемных предположений, лежащих в основе этого бюджета, кажется маловероятным, что платежи по суверенному долгу будут полностью покрыты этими прогнозируемыми доходами, и представляется вероятным еще один раунд переговоров о рефинансировании с международными организациями.

Все это происходит в то время, когда многие части мира осознают реальность климатической катастрофы, которая потребует радикальных изменений в энергетической политике. Многих монгольских политиков и бизнесменов оскорбляют надежды на то, что Монголия искупит экологические грехи развитых стран, когда уголь является одним из основных ресурсов Монголии и рассматривается как необходимый элемент экономического развития внутри страны.

Тем не менее многие донорские организации и многие из «третьих соседей Монголии» стремятся поощрять энергетический переход внутри страны, который не только снижает выбросы, но и вносит положительный вклад в глобальный энергетический переход за счет развития обширных альтернативных ресурсов Монголии в виде солнечной, ветровой и гидроэнергетики. Поскольку эти третьи соседи заново охватывают Монголию в изменившемся геополитическом контексте, осознавая зависимость страны от России, когда речь идет, например, о топливе, потребуется творческое мышление о том, как осуществить «справедливый переход» в конкретном случае Монголии.

Реакция на протесты 5 декабря изначально была ограниченной, но парламент также проголосовал и в конечном итоге отклонил объявление чрезвычайного положения. В прошлом подобные масштабные акции протеста зимой в Монголии были редкостью; весна была самым активным «сезоном протеста». Они особенно удивительны в то время, когда в Улан-Баторе очень холодная погода после довольно мягкой осени.

Даже если некоторые из этих демонстраций используются в политических целях, они, похоже, являются еще одним выражением недовольства монголов своим правительством и его неспособностью выполнить данные обещания и завышенные ожидания.

Автор: Джулиан Диркес — преподаватель магистра государственной политики и глобальных отношений в Университете Британской Колумбии.

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