Протестующие в Монголии пытались штурмовать дворец, — Al Jazeera

CentralAsia (MNG) - Тысячи людей собрались, чтобы потребовать действий в отношении экономики и растущей инфляции на фоне тлеющего коррупционного скандала.

Тысячи людей выдержали морозы в столице Монголии в знак протеста против предполагаемой коррупции в угольной промышленности страны и стремительного роста инфляции, а некоторые позже попытались штурмовать здание правительства.

Протестующие, многие из которых были молодыми людьми, собрались в понедельник на центральной площади Сухбаатара в Улан-Баторе при температуре -21C (-6F), требуя «справедливости» в отношении коррумпированных чиновников и призывая к роспуску парламента страны.

«Помогите нам, наша страна рушится», — гласил один плакат. Некоторые пастухи также приехали в город, чтобы принять участие в митингах.

Протестующие недовольны нездоровой экономикой страны, инфляцией, поднявшейся до 15,2 процента после вторжения России в Украину и закрытых границ, сказавшихся на торговле с соседним Китаем.

Люди «невероятно страдают экономически», сказала Al Jazeera Яна Зилкова, региональный директор группы помощи Caritas Czech Republic в Улан-Баторе.

Protesters in #Mongolia are trying to storm the Government House. The road to the prime minister's residence has already been blocked by police.



According to media reports, protests in the country erupted after reports that officials had stolen large quantities of coal. pic.twitter.com/SlzsVMh3wS