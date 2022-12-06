Протестующие в Монголии пытались штурмовать дворец, — Al Jazeera

CentralAsia (MNG) - Тысячи людей собрались, чтобы потребовать действий в отношении экономики и растущей инфляции на фоне тлеющего коррупционного скандала.
Тысячи людей выдержали морозы в столице Монголии в знак протеста против предполагаемой коррупции в угольной промышленности страны и стремительного роста инфляции, а некоторые позже попытались штурмовать здание правительства.
Протестующие, многие из которых были молодыми людьми, собрались в понедельник на центральной площади Сухбаатара в Улан-Баторе при температуре -21C (-6F), требуя «справедливости» в отношении коррумпированных чиновников и призывая к роспуску парламента страны.
«Помогите нам, наша страна рушится», — гласил один плакат. Некоторые пастухи также приехали в город, чтобы принять участие в митингах.
Протестующие недовольны нездоровой экономикой страны, инфляцией, поднявшейся до 15,2 процента после вторжения России в Украину и закрытых границ, сказавшихся на торговле с соседним Китаем.
Люди «невероятно страдают экономически», сказала Al Jazeera Яна Зилкова, региональный директор группы помощи Caritas Czech Republic в Улан-Баторе.
Protesters in #Mongolia are trying to storm the Government House. The road to the prime minister's residence has already been blocked by police.— NEXTA (@nexta_tv) December 5, 2022
According to media reports, protests in the country erupted after reports that officials had stolen large quantities of coal. pic.twitter.com/SlzsVMh3wS
Разоблачители утверждают, что группа законодателей, связанных с угольной промышленностью, украла миллиарды долларов, что усилило недовольство.
«Люди расстроены и возмущены этим случаем, потому что им пообещали разделить с ними богатства страны», — добавила Зилкова.
Полиция попыталась разогнать демонстрацию в 21:00 по местному времени (13:00 по Гринвичу), но, по сообщениям местных СМИ, некоторые протестующие попытались прорваться к зданию правительства, сбивая барьеры и разбивая окна. Вмешалась полиция, и через пару часов большинство протестующих покинули площадь.
В прошлом месяце антикоррупционное ведомство Монголии объявило, что более 30 должностных лиц, в том числе исполнительный директор государственной угледобывающей компании Erdenes Tavan Tolgoi, находятся под следствием по обвинению в хищениях.
Фирма контролирует месторождения Erdenes Tavan Tolgoi, которые содержат 7,5 млрд тонн коксующегося угля — важнейшего компонента процесса производства стали и ключевого компонента доходов государственного бюджета Монголии. Пока не комментирует обвинения.
Утверждается, что причастные к этому законодатели использовали свое владение угольными шахтами и компаниями, которые перевозят уголь через границу в Китай, для получения незаконной прибыли.
Монголия отправляет 86 процентов своего экспорта в Китай, при этом на уголь приходится более половины общего объема. Четверть валового внутреннего продукта (ВВП) страны приходится на добычу полезных ископаемых.
По данным посольства США в Улан-Баторе, митинг в понедельник прошел через день после того, как в столице собралось несколько сотен протестующих.
Протестующие попытались пройти маршем к Их Тэнгэру, официальной резиденции президента и премьер-министра, «где они были остановлены полицейской баррикадой», говорится в сообщении посольства.
Хурэлсух Ухнаа был избран президентом в июне прошлого года, спустя несколько месяцев после того, как он был вынужден уйти в отставку с поста премьер-министра на фоне возмущения общественности лечением пациентки с COVID-19 и ее новорожденного ребенка.
источник: Al Jazeera
перевод: Татар С.Майдар