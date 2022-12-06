Протестующие в Монголии пытались штурмовать дворец, — Al Jazeera

CentralAsia (MNG) - Тысячи людей собрались, чтобы потребовать действий в отношении экономики и растущей инфляции на фоне тлеющего коррупционного скандала.

Тысячи людей выдержали морозы в столице Монголии в знак протеста против предполагаемой коррупции в угольной промышленности страны и стремительного роста инфляции, а некоторые позже попытались штурмовать здание правительства.

Протестующие, многие из которых были молодыми людьми, собрались в понедельник на центральной площади Сухбаатара в Улан-Баторе при температуре -21C (-6F), требуя «справедливости» в отношении коррумпированных чиновников и призывая к роспуску парламента страны.

«Помогите нам, наша страна рушится», — гласил один плакат. Некоторые пастухи также приехали в город, чтобы принять участие в митингах.

Протестующие недовольны нездоровой экономикой страны, инфляцией, поднявшейся до 15,2 процента после вторжения России в Украину и закрытых границ, сказавшихся на торговле с соседним Китаем.

Люди «невероятно страдают экономически», сказала Al Jazeera Яна Зилкова, региональный директор группы помощи Caritas Czech Republic в Улан-Баторе.

Protesters in #Mongolia are trying to storm the Government House. The road to the prime minister's residence has already been blocked by police.



According to media reports, protests in the country erupted after reports that officials had stolen large quantities of coal. pic.twitter.com/SlzsVMh3wS — NEXTA (@nexta_tv) December 5, 2022

Разоблачители утверждают, что группа законодателей, связанных с угольной промышленностью, украла миллиарды долларов, что усилило недовольство.

«Люди расстроены и возмущены этим случаем, потому что им пообещали разделить с ними богатства страны», — добавила Зилкова.

Полиция попыталась разогнать демонстрацию в 21:00 по местному времени (13:00 по Гринвичу), но, по сообщениям местных СМИ, некоторые протестующие попытались прорваться к зданию правительства, сбивая барьеры и разбивая окна. Вмешалась полиция, и через пару часов большинство протестующих покинули площадь.

В прошлом месяце антикоррупционное ведомство Монголии объявило, что более 30 должностных лиц, в том числе исполнительный директор государственной угледобывающей компании Erdenes Tavan Tolgoi, находятся под следствием по обвинению в хищениях.

Фирма контролирует месторождения Erdenes Tavan Tolgoi, которые содержат 7,5 млрд тонн коксующегося угля — важнейшего компонента процесса производства стали и ключевого компонента доходов государственного бюджета Монголии. Пока не комментирует обвинения.

Утверждается, что причастные к этому законодатели использовали свое владение угольными шахтами и компаниями, которые перевозят уголь через границу в Китай, для получения незаконной прибыли.

Монголия отправляет 86 процентов своего экспорта в Китай, при этом на уголь приходится более половины общего объема. Четверть валового внутреннего продукта (ВВП) страны приходится на добычу полезных ископаемых.

По данным посольства США в Улан-Баторе, митинг в понедельник прошел через день после того, как в столице собралось несколько сотен протестующих.

Протестующие попытались пройти маршем к Их Тэнгэру, официальной резиденции президента и премьер-министра, «где они были остановлены полицейской баррикадой», говорится в сообщении посольства.

Хурэлсух Ухнаа был избран президентом в июне прошлого года, спустя несколько месяцев после того, как он был вынужден уйти в отставку с поста премьер-министра на фоне возмущения общественности лечением пациентки с COVID-19 и ее новорожденного ребенка.

источник: Al Jazeera

перевод: Татар С.Майдар

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