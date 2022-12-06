Центр Гамалеи создал вакцину от разных штаммов гриппа

CentralAsia (CA) - Центр им. Н.Ф.Гамалеи разработал вакцину, которая будет защищать от разных штаммов гриппа, в частности свиного (H1N1) и, возможно, птичьего (H5N1), пишет ТАСС со ссылкой на директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга.

По его словам, предполагается, что ревакцинация таким препаратом понадобится раз в три-четыре года.

«Мы сейчас этим занимаемся, вакцина будет работать от варианта H1N1 и от многих других вариантов гриппа, даже возможно от птичьего гриппа H5N1. Мы надеемся, что этой вакциной надо будет прививаться раз в три-четыре года», - сказал Гинцбург.

По словам ученого, сейчас проходит уже вторая стадия исследований препарата.

«Наши сотрудники придумали таким образом, чтобы антитела стали вырабатываться к «стеблю» гриппа, где содержатся общие для всех вирусов гриппа части, которые фактически не меняются от одного штамма к другому», - добавил он.

На данный момент россиянам доступна прививка от гриппа трех или четырехвалентными вакцинами, которыми нужно ревакцинироваться ежегодно.

Ранее Гинцбург рассказал, что штамм гриппа А (H1N1) 2009 или свиной грипп поражает легкие по аналогии с дельта-штаммом коронавируса. В Роспотребнадзоре в свою очередь сообщали, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в России за неделю выросла более чем на 18%. По данным ведомства, среди выявленных вариантов вируса гриппа в России преобладает так называемый свиной грипп (H1N1), он зафиксирован уже в 55 субъектах РФ.