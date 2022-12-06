Будет большое сражение между Монголией и Германией на кибер-фронте

Соревнования по Dota 2 продолжились сегодня на Бали ©Getty Images

CentralAsia (MNG) - Монголия и Германия сыграют в финале по CS:GO на чемпионате мира по киберспорту IESF.

Сегодня игроки CS:GO преуспели, чтобы выйти в гранд-финал на чемпионате мира Международной федерации киберспорта (IESF) на Бали, где Германия и Монголия должны были встретиться за золото.

Германия вышла в полуфинал турнира после победы над Болгарией со счетом 2:1, а затем играла с нейтральной командой IESF, состоящей из российских игроков.

У немцев проблем не возникло, они прошли раунд в партиях подряд 16-13, 19-16.

На другой стороне ничьей монголы победили Румынию 16-11, 16-14 и присоединились к ним в борьбе за золото.

Хозяева провели успешный день в Mobile Legends: Bang Bang, победив Аргентину со счетом 2: 0 и выйдя в Гранд-финал.

Камбоджа встретится с ними после победы над Малайзией со счетом 2: 1.

Малайзия, по крайней мере, сможет бороться за бронзу после победы над Вьетнамом со счетом 2: 0, а победитель Филиппин и Аргентины в завтрашнем матче подтвердит своего соперника.

Победы пришли к Лаосу и Филиппинам в Dota 2: филиппинцы обыграли Таиланд в играх подряд со счетом 2: 0.

Лаос победил Болгарию за другой причал.

Соревнование продолжается шесть игр сегодня здесь.

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