Акции Петро Матад подскочили в связи с прогрессом в регистрации земли в Монголии

CentralAsia (MNG) - Компания Петро Матад Ltd в понедельник отметила успехи в регистрации своего участка разработки Блока XX в качестве земли специального назначения после года задержек из-за проблем с доступом.

Петро Матад — базирующаяся на острове Мэн и ориентированная на Монголию материнская компания группы, специализирующейся на разведке нефти. Компания владеет и управляет двумя контрактами о разделе продукции с правительством Монголии: блок XX, расположенный в дальневосточной части страны; и Блок V в центре-западе.

В прошлом году компания изо всех сил пыталась сертифицировать свою флагманскую лицензию на востоке из-за сопротивления местных жителей. Совсем недавно на собраниях, проведенных на провинциальном уровне в районе Матад, комитеты граждан проголосовали против предложения центрального правительства о сертификации.

Однако Петро Матад в понедельник заявил, что Управление минеральных ресурсов и нефти Монголии, несмотря на мнение местных жителей, направило Министерству горнодобывающей и тяжелой промышленности письмо с рекомендацией сертифицировать лицензию на разработку Блока XX.

Теперь ее внимание сосредоточено на том, чтобы помочь министерству как можно быстрее довести этот вопрос до резолюции кабинета министров.

Учитывая задержки, Петро Матад вряд ли сможет заниматься разработкой Heron до весны 2023 года, когда ее права доступа к земле будут восстановлены.

Тем временем компания продолжила подготовку к запуску скважины Heron 1, как только правительство решит земельный вопрос.

Насосное, внутрискважинное и электроэнергетическое оборудование в настоящее время находится в стране, в то время как производственные резервуары и другое наземное оборудование были получены от Petro China, что предлагает экономически эффективное решение для быстрого запуска производства, говорится в сообщении. Обсуждения с Petro China по переработке, экспорту и продажам нефти также начались при содействии и участии MRPAM.

Переговоры с DQE Drilling, основным поставщиком буровых услуг в Монголии, также продолжаются, в то время как контракт на программу бурения нескольких скважин находится на завершающей стадии обсуждения.

«Этот год был разочаровывающим для Петро Матада и наших акционеров, учитывая отсутствие прогресса в вопросе доступа к земле в блоке XX. Мы надеемся, что сейчас мы выходим на новый этап процесса, когда центральное правительство признает, что необходимо эту проблему с доступом можно решить с помощью прямых действий», — сказал главный исполнительный директор Майк Бак.

«Между тем, мы довольны нашим прогрессом в переговорах с бурением DQE и снижением затрат, которое может реально повлиять на денежные потоки проекта и стоимость активов. Аналогичный положительный прогресс был достигнут на участке PSC Разведки Блока V, и мы очень рады о возможности бурения высокоэффективной разведочной скважины на Raptor Trend в 2023 году».

Акции Петро Матад торговались на 19% выше по 2,20 пенса за штуку в Лондоне в понедельник днем.

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