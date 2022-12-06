Президент JICA Танака награжден Орденом Полярной звезды Монголии

CentralAsia (MNG) - Президент Танака получает Орден Полярной звезды от правительства Монголии за вклад JICA в развитие страны.

Президент JICA Танака Акихико получил Орден Полярной звезды, высшую награду, присуждаемую иностранцу правительством Монголии. Церемония награждения состоялась 29 ноября в Токио, а орден вручил Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа.

Орден вручается тем, кто внес вклад в области общества, экономики, науки, техники, культуры, образования и здравоохранения. Президент Танака получил орден в знак признания высокого уровня вклада JICA в развитие Монголии.

Президент Хурэлсух поздравил президента Танаку, заявив, что Япония как «третий сосед Монголии» является самым надежным партнером страны, и что сотрудничество JICA достигло каждого гражданина Монголии. Он также отметил, что роль, которую JICA играет в двусторонних отношениях между их странами, до сих пор была очень значительной, и поэтому не изменится в будущем.

В ответ президент Танака выразил благодарность за высокое признание проектов японской ODA и JICA. Он заключил, что убежден в том, что дружеские отношения между Японией и Монголией будут только укрепляться.

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