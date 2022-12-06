Меморандум о взаимопонимании подписан с UNOCT о развертывании программного обеспечения goTravel

CentralAsia (MNG) - 2 декабря правительство Монголии и Контртеррористическое управление Организации Объединенных Наций (КТУ ООН) подписали Меморандум о соглашении, регулирующий развертывание и лицензирование программного обеспечения ООН «goTravel» в Группе информации о пассажирах (PIU) Монголии.

Внедрение GoTravel является частью комплексной помощи, оказываемой в рамках программы «Борьба с террористическими поездками» («CT Travel»). Флагманская программа UNOCT, CT Travel, помогает государствам-членам выполнять свои обязательства в соответствии с резолюциями 2178, 2396 и 2482 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по созданию и укреплению своих национальных возможностей по обнаружению и пресечению поездок террористов и других преступников с использованием данных о поездках в соответствии с международные права человека и гуманитарное право.

Заместитель Генерального секретаря КТЦ ООН Владимир Воронков и министр юстиции и внутренних дел Монголии Х. Нямбаатар приветствовали подписание Меморандума как важную веху в продолжающемся партнерстве между Монголией и КТЦ ООН.

«Организация Объединенных Наций поздравляет Монголию с ускоренной реализацией туристической программы CT благодаря руководству министра Нямбаатара Хишгээ и усилиям всего правительства при координации Национального контртеррористического совета Монголии. Мы рассчитываем на тесное сотрудничество с правительством Монголии для поддержки других государств-членов в регионе и в других частях мира путем обмена недавно полученными знаниями и передовым опытом Монголии», — заявил заместитель Генерального секретаря Воронков. Он приветствовал приглашение Монголии посетить Улан-Батор по случаю запуска Группы информации о пассажирах.

Поблагодарив UNOCT за поддержку, Министр юстиции и внутренних дел Монголии Нямбаатар Хишгээ подчеркнул, что необходимые юридические документы, необходимые для полной реализации программы, готовы для рассмотрения правительством Монголии. Он также указал, что Центр обработки данных о пассажирах в Монголии будет готов к работе в ближайшем будущем, отметив, что персонал центра был назначен, а его структура согласована.

goTravel — это принадлежащее Организации Объединенных Наций программное решение, созданное на основе портала информации о путешествиях (TRIP), разработанное и переданное в дар Организации Объединенных Наций Королевством Нидерландов. goTravel поддерживает сквозной процесс сбора правоохранительными органами данных о пассажирах от авиаперевозчиков и проведения целевого анализа, а также обмена результатами их оценки данных с компетентными национальными органами. Государства-члены могут внедрить решение goTravel, чтобы обеспечить автоматизированный анализ и сопоставление списков наблюдения больших объемов данных для всех входящих и исходящих пассажирских перевозок, что позволит властям сосредоточить ограниченные ресурсы на известных и подозреваемых террористах и других преступниках, одновременно способствуя законным поездкам.

Программа UNOCT CT Travel, в настоящее время поддерживающая 58 государств-членов-бенефициаров по всему миру, помогает государствам-бенефициарам в расширении их национальных возможностей по обнаружению и перехвату террористов и других преступников с использованием данных предварительной информации о пассажирах (API) и записей о пассажирах (PNR), а также перекрестная проверка по международным и национальным базам данных об известных и подозреваемых террористах и преступниках в соответствии с резолюциями Совета Безопасности, стандартами и рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации (ИКАО), соответствующими законами о конфиденциальности и принципами прав человека. Программа также способствует региональному сотрудничеству посредством расширенного обмена информацией и обмена извлеченными уроками и передовым опытом.

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