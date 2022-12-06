Путин проехал по отремонтированному Крымскому мосту. Видео

- Азия и мир, политика
- 10:44, 06 декабря 2022
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CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин прибыл на Крымский мост, поговорил со строителями и проехал по нему на машине.
Как сообщила пресс-служба Кремля, 5 декабря на мосту открыто автомобильное движение по правой, отремонтированной стороне.
Демонтаж и замену поврежденных пролетов правой части производили с середины октября – движение машин в это время шло по левой части. Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что 4 пролёта левой стороны также получили повреждения и их нужно заменить.
Кроме того, в течение 6-7 месяцев планируется восстановление второго пути на железнодорожной части моста.
На ремонтных работах было задействовано 500 человек, которые работали в круглосуточном режиме. Из 55 дней 22 дня была штормовая погода, что мешало строительным работам.
На Крымском мосту 8 октября произошел взрыв, после этого там начался пожар. Погибли три человека.