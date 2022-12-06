Путин проехал по отремонтированному Крымскому мосту. Видео

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин прибыл на Крымский мост, поговорил со строителями и проехал по нему на машине.

Как сообщила пресс-служба Кремля, 5 декабря на мосту открыто автомобильное движение по правой, отремонтированной стороне.

Демонтаж и замену поврежденных пролетов правой части производили с середины октября – движение машин в это время шло по левой части. Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что 4 пролёта левой стороны также получили повреждения и их нужно заменить.

Кроме того, в течение 6-7 месяцев планируется восстановление второго пути на железнодорожной части моста.

На ремонтных работах было задействовано 500 человек, которые работали в круглосуточном режиме. Из 55 дней 22 дня была штормовая погода, что мешало строительным работам.

На Крымском мосту 8 октября произошел взрыв, после этого там начался пожар. Погибли три человека.