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Путин проехал по отремонтированному Крымскому мосту. Видео

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин прибыл на Крымский мост, поговорил со строителями и проехал по нему на машине.

Как сообщила пресс-служба Кремля, 5 декабря на мосту открыто автомобильное движение по правой, отремонтированной стороне.

Демонтаж и замену поврежденных пролетов правой части производили с середины октября – движение машин в это время шло по левой части. Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что 4 пролёта левой стороны также получили повреждения и их нужно заменить.

Кроме того, в течение 6-7 месяцев планируется восстановление второго пути на железнодорожной части моста.

На ремонтных работах было задействовано 500 человек, которые работали в круглосуточном режиме. Из 55 дней 22 дня была штормовая погода, что мешало строительным работам.

На Крымском мосту 8 октября произошел взрыв, после этого там начался пожар. Погибли три человека.

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