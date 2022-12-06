Демонстрация в Улан-Баторе объявлена контролируемой, но временно

CentralAsia (MNG) - Великий Государственный Хурал установил, что демонстрация граждан, выдвигающих те или иные требования к правительству, находится под контролем. Однако эксперты говорят, что это временно, все зависит от решения монгольского правительства. Если молодой премьер-министр Монголии не предпримет решительных действий, протест снова вспыхнет.

В частности, граждане устроили демонстрацию 4-5 декабря в Улан-Баторе, требуя от правительства принятия решительных мер в отношении проблемы, связанной с неэффективным управлением торговлей углем.

«Вчера правоохранительные органы предоставили мне соответствующую информацию. Каждый имеет право на свободное выражение своего мнения. Полиции было дано указание не применять силу», — сказал премьер-министр Оюун-Эрдэнэ.

5 декабря во второй половине дня была выявлена тенденция к перерастанию демонстрации в массовые беспорядки, так как она была неорганизованной, неясной цель, большое количество лиц, употребляющих спиртные напитки, подстрекало мирных демонстрантов к беспорядкам и провоцировало их. применять силу. Поэтому губернатор столицы и мэр Улан-Батора приняли решение распустить демонстрантов в рамках соответствующих законов и постановлений, пишет государственное ИА Монцамэ. Однако многие свидетельствуют, что таких пьяных людей на митинге вообще не было.

Более того, Великий Государственный Хурал собрался вечером 5 декабря, чтобы заслушать новости соответствующих организаций и обсудить предложение, выдвинутое министром юстиции и внутренних дел.

В результате было определено, что вводить чрезвычайное положение не нужно. Однако Великий Государственный Хурал поддержал принятие соответствующих мер в случае ухудшения ситуации в будущем на основании рекомендаций Совета национальной безопасности.

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