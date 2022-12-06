Банк развития Монголии теперь может полностью погасить облигацию «Самурай»

CentralAsia (MNG) - В 2013 году Банк развития Монголии разместил на международном рынке облигации «Самурай» на сумму 30,0 млрд иен со сроком погашения 10 лет и годовой процентной ставкой 1,5 процента. Основной платеж по облигации планируется выплатить в следующем году, 25 декабря 2023 года.

Погашение кредита, предоставленного Банком развития, было зачислено на специальный иеновый счет Казначейства в Монгольском банке, начиная с 1 квартала 2022 года. Основная сумма облигации «Самурай» составляет 30,0 млрд йен, что составляет 751,5 млрд тугриков по сегодняшнему обменному курсу. Теперь стало возможным полностью погасить основную сумму облигации, погасив кредит Банка развития.

Облигации Самурай – это облигации, номинированные в японских иенах и размещенные иностранными эмитентами на внутреннем рынке Японии.

Название облигаций подчеркивает особенности японской культуры: термином «самурай» в японской истории называют военно-феодальное сословие владетельных князей (даймё) и мелких дворян.

В 2013 году Банк выпустил первые в истории Монголии облигации «Самурай» на сумму 30 миллиардов иен со сроком погашения 10 лет и ставкой купона 1.52%. Гарантия правительства Монголии и Японского банка международного сотрудничества (JBIC) позволила обеспечить долгосрочное финансирование с более низкой на тот момент процентной ставкой. Доходы от облигаций были использованы для финансирования доступного жилья, перерабатывающих заводов и сельскохозяйственных проектов в Монголии.

Банк развития Монголии, основанный в 2011 году, полностью принадлежит правительству Монголии. Его основными целями являются обеспечение устойчивого экономического роста в Монголии, развитие производства с добавленной стоимостью, ориентированного на экспорт, и внедрение финансовых решений, предназначенных для реализации государственной политики развития. По состоянию на 10 мая 2022 года общие активы составляют 4,196,004.38 1,351 2,592,042 миллиона тугриков (834.7 11 миллион долларов США). Общая сумма кредитов и авансов составляет XNUMX XNUMX XNUMX млн тугриков (XNUMX млн ​​долларов США), при этом кредитный портфель сосредоточен на ключевых секторах, таких как горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство и энергетика. Хотя Банк был создан всего XNUMX лет назад, он успешно выпустил ряд банкнот на международных рынках капитала.

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