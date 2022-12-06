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Министр сельского хозяйства Болорчулуун Хаянгаа создаст свиноферму с россиянами

CentralAsia (MNG) -  Состоялась встреча Министра сельского хозяйства и продовольствия Х. Болорчулуун с главой торгового представительства Российской Федерации в Монголии М. В. Васильевым.

В ходе встречи Министр сельского и лесного хозяйства подчеркнул необходимость уделить особое внимание снижению высокой ставки ввозной пошлины, установленной Российской Федерацией на товары, и особенно облегчению ввозной пошлины на мясо, мясопродукты, шерсть и изделия из кашемира.

Также в рамках Постановления Великого Государственного Хурала № 36 «О некоторых мерах по обеспечению продовольственной безопасности и продовольственного обеспечения» обсужден проект создания комплексного свинокомплекса в Монголии в сотрудничестве с Российской Федерацией.

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