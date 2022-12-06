Эксперт назвал возможную причину гибели тюленей в Каспийском море

CentralAsia (CA) - Массовую гибель тюленей в Каспийском море мог спровоцировать выброс метана. Об этом сообщил старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Мухаметов, передают «Известия».

«В результате различных сейсмических подвижек, толчков появляются микротрещины, разломы, и природный газ выходит со дна. Природный газ — это практически полностью метан. Он в воде плохо растворяется и поднимается на поверхность», - объяснил он.

По его словам, тюлени могли надышаться метаном, который впоследствии разрушил нервную систему животных. Мухаметов также назвал маловероятным разлив химикатов в Каспийских водах, поскольку в этом случае пострадали бы другие представители морской фауны.

Эксперт согласился с выводами минприроды Дагестана и главы Росприроднадзора Светланы Радионовой о том, что каспийские нерпы, вероятнее всего, погибли из-за гипоксии, вызванной выбросами природного газа. Вместе с тем специалист отметил, что подробности случившегося еще предстоит установить.

3 декабря около 700 мертвых тюленей обнаружили на берегу Каспийского моря в Дагестане, на следующий день это число увеличилось до 2,5 тыс. Туши животных выбросило на берег в Кировском районе Махачкалы на участке от нефтебазы до устья реки Сулак.

В министерстве природных ресурсов и экологии региона добавили, что это самая массовая гибель каспийской нерпы за последние 10 лет.