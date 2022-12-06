Монголия полностью выплатила долг по облигации «Чингис», — Оюун-Эрдэнэ

CentralAsia (MNG) - Об этом заявил Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай. Сегодня в качестве премьер-министра Монголии он подписал распоряжение, уполномочивающее министра финансов перевести транзакцию на сумму 136 миллионов долларов США, которая является оставшейся оплатой долга по облигациям «Чингис». «Таким образом, Монголия полностью погашает долг в размере 1,5 миллиарда долларов США по облигации «Чингис», — сказал премьер-министр.

В период с 2012 года по 5 июня текущего года было выплачено в общей сложности 542,9 млн долларов США по выплате процентов в размере 1,5 млрд долларов США по облигации «Чингис». В декабре 2022 года выплачивается последний процентный платеж по облигации «Чингис» в размере 3,4 млн долларов США.

Также премьер-министр сообщил, что готов полностью погасить задолженность в размере 223 млн долларов по облигациям «Самурай» за счет погашения кредита Банка развития.

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