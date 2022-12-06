В более чем 40 городах Ирана проходят антиправительственные забастовки

закрытые магазины в Тегеране, 5 декабря

CentralAsia (CA) - Иранские владельцы магазинов и водители грузовиков начали забастовку после призывов протестующих к трехдневной общенациональной забастовке. Основное требование - подтвердить заявление высокопоставленного чиновника об упразднении полиции нравов. Как передает «Гардиан», забастовки охватили более 40 городов.

Вместо упразднения полиции нравов иранские газеты сообщают об увеличении количества патрулей, особенно в религиозных городах, требующих от женщин носить хиджаб, и о том, что полиция приказала менеджерам магазинов усилить ношение хиджаба.

Неразбериха может быть отчасти связана с тем, что расколотый режим рассылает смешанные сообщения, пытаясь подавить протесты.

Иран сотрясают 11 недель беспорядков после того, как 22-летняя курдская девушка Махса Амини скончалась в полицейском участке после ареста полицией нравов.

Забастовщики удовлетворены демонстрацией силы так как показала, что недовольство правительством все еще распространено в крупных городах, таких как Тегеран, Карадж, Исфахан, Мешхед, Тебриз и Шираз. Курдская иранская правозащитная группа Hengaw сообщила, что 19 городов присоединились к забастовочному движению на западе Ирана, где проживает большая часть курдского населения страны.

Политические заключенные призвали поддержать трехдневные акции протеста. На улицах также появились плакаты, призывающие уважать забастовку.

Правительственные чиновники продолжали заявлять, что протесты закончились, но также признали, что многие магазины были закрыты, так как владельцев запугивали, что, по их словам, приведет к уголовным обвинениям.

В то же время высокопоставленные политики, в том числе президент Эбрагим Раиси и спикер парламента Мохаммад Калибаф, заявили, что в среду посетят университеты Тегерана, чтобы обсудить реформы с бастующими студентами. Эта тактика ранее приводила к обратным результатам.

В знак того, что правительство не ослабляет правила ношения хиджаба, полуофициальное информационное агентство Tasnim сообщило в понедельник, что парк развлечений в торговом центре Тегерана был закрыт по решению суда, потому что его операторы не носили хиджаб должным образом.

Реформистская газета Ham-Mihan сообщила, что полиция нравов увеличила свое присутствие в городах за пределами Тегерана, где в последние недели силы были менее активны.

Споры о том, были ли силы упразднены, возникли, когда генерального прокурора Мохаммада Джафара Монтазери спросили о полиции нравов на конференции, на которой он сказал: «Полиция нравов была закрыта там, где она была создана».

Он добавил, что они «не имеют ничего общего с судебной властью» и «судебная власть будет продолжать следить за поведенческими действиями на уровне сообщества».

Официальные власти Ирана пока официально не отреагировали на разногласия. Министру иностранных дел Ирана Хосейну Амир-Абдоллахяну задали вопрос о роспуске полиции нравов во время визита в Сербию в воскресенье, и он сказал: «В Иране все идет хорошо в рамках демократии и свободы».

Журналист из Тегерана сказал Guardian: «Силы безопасности и полиция сосредоточены на подавлении протестов, поэтому у них нет ресурсов, чтобы иметь дело с женщинами без чадры. Патруль полиции нравственности в том виде, в каком мы привыкли видеть его на улицах, полностью исчез и не существует. В один из дней демонстраций в Тегеране я прошла сквозь охрану КСИР без хиджаба. Они смотрели только на меня. Их взгляды были яростными, но другого взаимодействия у них не было».

Она также добавила, что военизированные формирования «Басидж» по-прежнему действуют по ночам, и, вероятно, в большей степени за пределами Тегерана.

В Раште активистка за права женщин говорит, что последние два с половиной месяца не видела так называемых патрульных сил и автомобилей.