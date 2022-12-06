экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Туркменистане под патриотические песни хора МВД сожгли наркотики

CentralAsia (TM) -  На территории Геоктепинского этрапа в специальном комплексе состоялась акция по уничтожению наркотических средств и контрабандных табачных изделий, изъятых в ходе спецопераций, проведённых правоохранительными и военными органами Туркменистана. Об этом сообщает государственное информационное агентство.

В мероприятии приняли участие руководители Меджлиса и Халк Маслахаты Милли Генгеша, члены правительства, Государственного совета безопасности, представители общественных организаций, сферы здравоохранения, средств массовой информации, а также почтенные старейшины.

Туркменистан является участницей Конвенций ООН по борьбе с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, а также ряда региональных и международных программ Управления ООН по наркотикам и преступности, Европейского Союза. Основная задача осуществляемых в этом направлении проектов – консолидация усилий в противодействии незаконному обороту наркотиков, усиление пограничного контроля с целью пресечения контрабанды наркосодержащих веществ, оказание технической помощи и обучение сотрудников правоохранительных органов.

Собравшимся были продемонстрированы изъятые наркотические вещества, контрабандные табачные и фармацевтические изделия, после чего упакованные мешки один за другим были отправлены в топки специальных печей. Причём каждый желающий мог принять участие в этом благородном деле, собственноручно бросив свёрток контрабандного товара в раскалённое жерло печи. По установленным правилам весь процесс сжигания от начала и до конца контролировали сотрудники правоохранительных структур и уполномоченные эксперты.

На месте проведения акции звучали мелодии и песни в исполнении музыкального коллектива МВД о беззаветной любви к Отчизне, подлинном героизме и патриотизме.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Массовые протесты в Монголии осуждают «угольную мафию» и коррупцию, - The Diplomat
  • Белла Хадид названа главной моделью 2022 года
  • В более чем 40 городах Ирана проходят антиправительственные забастовки


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com