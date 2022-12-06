В Туркменистане под патриотические песни хора МВД сожгли наркотики

CentralAsia (TM) - На территории Геоктепинского этрапа в специальном комплексе состоялась акция по уничтожению наркотических средств и контрабандных табачных изделий, изъятых в ходе спецопераций, проведённых правоохранительными и военными органами Туркменистана. Об этом сообщает государственное информационное агентство.

В мероприятии приняли участие руководители Меджлиса и Халк Маслахаты Милли Генгеша, члены правительства, Государственного совета безопасности, представители общественных организаций, сферы здравоохранения, средств массовой информации, а также почтенные старейшины.

Туркменистан является участницей Конвенций ООН по борьбе с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, а также ряда региональных и международных программ Управления ООН по наркотикам и преступности, Европейского Союза. Основная задача осуществляемых в этом направлении проектов – консолидация усилий в противодействии незаконному обороту наркотиков, усиление пограничного контроля с целью пресечения контрабанды наркосодержащих веществ, оказание технической помощи и обучение сотрудников правоохранительных органов.

Собравшимся были продемонстрированы изъятые наркотические вещества, контрабандные табачные и фармацевтические изделия, после чего упакованные мешки один за другим были отправлены в топки специальных печей. Причём каждый желающий мог принять участие в этом благородном деле, собственноручно бросив свёрток контрабандного товара в раскалённое жерло печи. По установленным правилам весь процесс сжигания от начала и до конца контролировали сотрудники правоохранительных структур и уполномоченные эксперты.

На месте проведения акции звучали мелодии и песни в исполнении музыкального коллектива МВД о беззаветной любви к Отчизне, подлинном героизме и патриотизме.