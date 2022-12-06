Российские крылатые ракеты были произведены недавно, несмотря на санкции, - «Нью-Йорк Таймс»

Российский удар по порту в Херсоне в ноябре

CentralAsia (CA) - Следователи в Киеве установили, что по крайней мере одна российская крылатая ракета Х-101, использованная в широкомасштабных атаках 23 ноября, была изготовлена не ранее октября этого года. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс».

По данным группы по исследованию вооружений, некоторые из крылатых ракет, которые Россия запустила по гражданской инфраструктуре Украины в конце ноября, были произведены через несколько месяцев после того, как Запад ввел санкции, направленные на то, чтобы лишить Москву компонентов, необходимых для производства этих боеприпасов.

Эксперты исследовали остатки крылатых ракет Х-101, найденные в Киеве после атаки 23 ноября, в результате которой были отключены электричество и системы водоснабжения на больших территориях страны. Согласно отчету, опубликованному следователями в понедельник, одна из ракет была изготовлена этим летом, а другая после сентября, о чем свидетельствует маркировка на оружии.

По словам одного из исследователей, тот факт, что Россия продолжает производить передовые управляемые ракеты, такие как Х-101, свидетельствует о том, что она нашла способы приобретать полупроводники и другую технику, несмотря на санкции, или что у нее были значительные запасы компонентов до начала войны.

Выводы являются одними из самых последних результатов Conflict Armament Research, независимой группы, базирующейся в Великобритании, которая идентифицирует и отслеживает оружие и боеприпасы, используемые в войнах. Незадолго до атак в Киев по приглашению украинской службы безопасности прибыла небольшая группа ее исследователей.

В ходе четырех предыдущих исследовательских поездок в Киев после вторжения следователи обнаружили, что почти все передовое российское военное снаряжение, которое они исследовали, например, зашифрованные радиоприемники и лазерные дальномеры, было построено с использованием западных полупроводников.

Следователи не смогли определить, были ли изученные ими остатки Х-101 ракетами, которые достигли целей и взорвались или были перехвачены в полете и сбиты.

Ракеты Х-101 имели маркировку из 13 цифр. Следователи заявили, что, по их мнению, первые три цифры обозначают завод, на котором была изготовлена ракета, за ними следует еще один трехзначный код, указывающий, какой из двух известных вариантов Х-101 это является, и две цифры, обозначающие дату ее изготовления. Считается, что последняя строка из пяти цифр обозначает производственную партию ракеты и серийный номер.

Петр Бутовски, польский журналист, много писавший о российских боевых самолетах и военном снаряжении, сказал, что численный анализ группы совпадает с его исследованием.

«Первые три цифры всегда «315» — это код производственного объекта», — сказал г-н Бутовски в электронном письме. «Ракеты Х-101 разработаны и производятся предприятием «Радуга» в подмосковной Дубне».

В интервью перед публикацией отчета аналитик военной разведки США сказал, что анализ г-на Бутовски согласуется с пониманием правительства того, как российские производители ракет, в том числе те, которые производят Х-101, маркируют свое оружие. Чиновник, который не имел права выступать публично, сказал, что в целом считается, что Россия испытывает проблемы с запасами боеприпасов и может использовать более новые боеприпасы наряду с теми, которые намного старше.

Аналитик сказал, что отчеты из России указывают на то, что правительство приказало сотрудникам военных заводов работать больше часов, чтобы произвести больше боеприпасов, и что ясно, что Россия теперь стреляет меньшим количеством дальнобойных вооружений, таких как крылатые ракеты, по меньшему количеству целей в Украине.

Чиновники Пентагона говорят, что с начала войны Россия выпустила тысячи единиц оружия большой дальности, таких как крылатые ракеты, а также баллистические ракеты малой и средней дальности, по целям в Украине.

Неясно, исчерпала ли Россия свой запас старых крылатых ракет. Но военные часто сначала используют в бою старые боеприпасы, потому что они обычно составляют большую часть национальных запасов.

23 ноября, в тот же день, когда был нанесен удар крылатыми ракетами по Киеву, министр обороны Ллойд Дж. Остин III заявил журналистам, что поставки высокоточного оружия из России «значительно сокращены» и что это будет труднее для России, чтобы быстро производить их «из-за торговых ограничений, которые у них есть на микрочипы и другие типы вещей».

Но Дэмиен Сплитерс, руководивший расследованием Conflict Armament Research, сказал, что трудно сказать, что у русских не хватает оружия.

«Эти заявления были сделаны с апреля, — сказал он, — поэтому мы просто указываем на тот факт, что эти крылатые ракеты, созданные так недавно, могут быть признаком этого, но это не обязательно так».