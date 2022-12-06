В ташкентской квартире обнаружен подпольный склад психотропных веществ, которые поступали из Кыргызстана

CentralAsia (UZ) - В одной из квартир в Ташкенте обнаружили подпольный склад психотропных веществ, которые поступали из Кыргызстана, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные ГУВД.

11 ноября в ходе проведения оперативного мероприятия в Янгихаётском районе столицы был выявлен факт незаконного оборота сильнодействующих веществ. При попытке остановить автомобиль, на котором правонарушители попытались скрыться, сотрудникам органов внутренних дел было оказано активное сопротивление. После задержания при осмотре в салоне автомобиля было изъято 14 флаконов тропикамида и 28 капсул регапена.

В ходе расследования стало известно, что двое молодых людей приобрели психотропные вещества у 34-летней Дильдоры за 20,7 миллиона сумов. Один из них заявил, что приобрел 14 флаконов тропикамида исключительно для личного использования.

Операция была продолжена. В квартире у Дильдоры были обнаружены 2136 флаконов тропикамида, 6773 капсулы регапена и 1829 капсул селофена. Общая стоимость изъятых препаратов составила 674 миллиона сумов.

«Эти лекарства мне привозят из Кыргызстана. Я не знала, что это противозаконно. Сейчас я поняла, что поступила неправильно и раскаиваюсь в содеянном», – отметила Дильдора.

В настоящее время следственные мероприятия продолжаются.