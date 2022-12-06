В Улан-Баторе тысячи людей протестуют против коррупции и роста инфляции, - Union of Catholic Asia

CentralAsia (MNG) - Тысячи людей выдержали морозы в столице Монголии в знак протеста против предполагаемой коррупции в угольной промышленности страны и стремительного роста инфляции. Об этом пишет Union of Catholic Asian News.

Протестующие, многие из которых были молодыми людьми, собрались на площади Сухбаатар в Улан-Баторе, где находится Дворец правительства, в понедельник при температуре минус 21 градус по Цельсию, требуя «справедливости» в отношении коррумпированных чиновников и парламента страны.

«Помогите нам, наша страна рушится», — гласил плакат одного из протестующих.

Двое пастухов рассказали AFP, что приехали в столицу, чтобы присоединиться к протестам.

«Ничего не делать — это неправильно. Я думаю, это правильно, что молодые люди злятся», — сказал AFP Энх-Амьдрал, отец троих детей, заявив, что хочет, чтобы правительство «наказало воров».

«Кажется, они забыли, что обещали нам — обещали нам лучшую жизнь. Предполагается, что они улучшат жизнь», — сказала студентка, назвавшаяся Баярмаа.

«Но они ничего не делают, берут наши деньги, набивают себе животы», — добавила она.

Протестующие недовольны больной экономикой страны, а инфляция подскочила до 15,2 процента после вторжения России в Украину.

Но общественное возмущение также подогревается заявлениями разоблачителей о том, что так называемая «угольная фракция» законодателей, связанных с отраслью, украла осадочную породу на миллиарды долларов.

В середине ноября антикоррупционный орган Монголии объявил, что более 30 должностных лиц, в том числе генеральный директор государственной угледобывающей компании Erdenes Tavan Tolgoi, находятся под следствием по обвинению в хищениях.

Фирма контролирует месторождения Эрдэнэс Таван Толгой, которые содержат 7,5 миллиардов тонн коксующегося угля — основного ингредиента в процессе производства стали — и представляют собой ключевой компонент доходов государственного бюджета Монголии. Пока не комментирует обвинения.

Утверждается, что причастные к этому законодатели использовали свое владение угольными шахтами и транспортными компаниями, которые перевозят ископаемое топливо через границу в Китай, для получения незаконной прибыли.

«6,4 млн тонн угля не зарегистрированы монгольскими таможенниками, но учтены китайской таможней с 2013 года», — заявил депутат Доржханд Тогмид на пресс-конференции в парламенте в ноябре.

Информаторы также утверждали, что коррумпированные таможенники регистрировали грузовики с углем не как ввоз товаров, а как обычные пассажирские транспортные средства, когда они пересекали границу с Китаем.

Монголия отправляет 86 процентов своего экспорта в Китай, при этом на уголь приходится более половины общего объема, и модернизирует свою инфраструктуру в надежде продавать еще больше своему южному соседу.

Добыча полезных ископаемых составляет четверть валового внутреннего продукта Монголии.

источник: Union of Catholic Asian News

перевод: Татар С.Майдар

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