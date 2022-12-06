Эксперты выявили еще один способ шпионства при помощи Telegram

// Porapak Apichodilok

CentralAsia (CA) - Обнаружена вредоносная программа TgRAT, которая использует инфраструктуру Telegram в качестве каналов управления и может делать снимки экрана, скачивать файлы на атакуемый узел, загружать данные с узла на управляющий сервер. Об этом пишет РБК со ссылкой на компанию в сфере кибербезопасности Positive Technologies.

«Исследование исходного кода показало, что TgRAT создан целенаправленно под конкретные ПК, на которых злоумышленники планируют хищение конфиденциальной информации. В самом начале своей работы RAT проверяет имя узла, на котором он запущен. Если имя не совпадает со значением, вшитым в тело программы, вредоносное ПО завершает свою работу», - говорится в сообщении.

Чтобы обнаружить вирус-шпион, специалисты рекомендуют использовать программы для анализа трафика, обращая внимание на исходящий трафик с внутренних корпоративных серверов на серверы Telegram. Кроме того, наблюдение за трафиком внутри сети позволит выявлять сетевые туннели и нестандартное общение между серверами и защитить узлы с помощью антивируса.

Одним из основных способов получения доступа к конфиденциальным данным остается фишинг. Чтобы не стать жертвой мошенничества, пользователям рекомендуется не открывать подозрительные письма, не переходить по неизвестным ссылкам, а также не загружать ПО с непроверенных сайтов и торрент-площадок.