Белла Хадид названа главной моделью 2022 года
- Азия и мир, общество
- 13:11, 06 декабря 2022
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- Обновлено: 13:17, 06 декабря 2022 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Американская супермодель палестинско-голландского происхождения Белла Хадид стала главной моделью 2022 года по версии British Fashion Council Awards. Об этом пишет W Magazine.
Церемония вручения премии Fashion Awards 2022 прошла 5 декабря в культовом лондонском зале Royal Albert Hall.
Мероприятие является одним из самых ожидаемых моментов глобального календаря моды, посвящено моде на пересечении культур и является глобальной развлекательной платформой для брендов, креативщиков, дизайнеров, художников и дегустаторов, которые собираются вместе, чтобы отпраздновать индустрию.
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