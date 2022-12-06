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Белла Хадид названа главной моделью 2022 года
// Из ее аккаунта в Instagram

CentralAsia (CA) -  Американская супермодель палестинско-голландского происхождения Белла Хадид стала главной моделью 2022 года по версии British Fashion Council Awards. Об этом пишет W Magazine.

Церемония вручения премии Fashion Awards 2022 прошла 5 декабря в культовом лондонском зале Royal Albert Hall.

Мероприятие является одним из самых ожидаемых моментов глобального календаря моды, посвящено моде на пересечении культур и является глобальной развлекательной платформой для брендов, креативщиков, дизайнеров, художников и дегустаторов, которые собираются вместе, чтобы отпраздновать индустрию.

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