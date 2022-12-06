СМИ: Что происходит в Монголии?

протесты в Улан-Баторе, 5 декабря

CentralAsia (CA) - В столице Монголии Улан-Баторе в последние три дня проходили массовые акции протеста. Главное требование участников — привлечение к ответственности чиновников, замешанных в коррупции и мошенничестве с поставками угля.

Вчера демонстранты попытались штурмовать здание правительства. Как передает агентство ТАСС, протестующие попытались перекрыть ведущие к площади дороги и подожгли установленную в ледовом городке соломенную елку. Они также намеревались штурмовать дом правительства страны, но тех, кто сумел войти в здание, задержали. И вскоре освободили.

Власти монгольской столицы приняли решение о разгоне протестующих, но те освободили площадь добровольно и, как уточняет ТАСС, даже убрали за собой мусор.

При чем тут уголь?

Как передает Би-Би-СИ, в середине ноября монгольское антикоррупционное агентство объявило, что более 30 должностных лиц, в том числе генеральный директор государственной угледобывающей компании «Эрдэнэс Таван-Толгой», находятся под следствием по обвинению в хищениях.

Один из монгольских депутатов Тогмидын Доржханд заявил на пресс-конференции в парламенте, что с 2013 года в Китай было поставлено 6,4 млн тонн угля, который не зарегистрировали на монгольской таможне. При этом сообщалось, что грузовики с углем, которые направлялись в Китай, проходили по документам как обычные пассажирские автомобили.

Запасы каменного угля на монгольском месторождении Тавантолгой составляют около 7,5 млрд тонн. Поставки угля, который используется для производства каменноугольного кокса, являются важнейшим источником монгольского бюджета: на его добычу приходится около 25% ВВП страны. При этом 86% своего экспорта Монголия отправляет в Китай, а уголь составляет более половины этого объема.

В чем обвиняют чиновников?

Как уточняет ТАСС, после протестов власти страны согласились создать рабочую группу для диалога с демонстрантами. «На сегодняшний день около 15 чиновников находятся под следствием. В отношении представителей правительства, министерств и ведомств ведется расследование на основании жалобы правительства», - цитирует ТАСС Дашзэгвийна Амарбаясгалана - главу секретариата правительства Монголии и лидера правящей Монгольской народной партии.

Как сообщают некоторые СМИ, речь идет о пропаже угля на сумму $12,8 млрд за последние два года.

Сегодня парламент страны проводит заседание, чтобы обсудить ситуацию и выдвинутые во время выступлений обвинения.

Это не первые массовые акции в Монголии за последнее время. В январе 2021 года премьер-министр У.Хурэлсух официально объявил о своем уходе в отставку. На пресс-конференции по данному поводу он упомянул о случае с переводом роженицы с младенцем из столичного роддома в стационар для больных COVID-19 без теплой одежды и обуви, что вызвало большой общественный резонанс.

Однако, этот скандал не помешал бывшему премьер-министру победить на президентских выборах через несколько месяцев.

Как отмечает издание «Дипломат», в монгольском твиттере распространяются различные теории заговоров, в которых утверждается, что президент Хурэлсух Ухнаа причастен к организации протестов накануне съезда Монгольской народной партии (президент является генсеком партии), что, вероятно, усилит давление на правительство премьер-министра Оюн-Эрдэнэ Лувсаннамрая (председатель центрального комитета партии).