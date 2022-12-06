Выходец из Казахстана попал в мировой рейтинг Forbes «30 моложе 30»

CentralAsia (KZ) - Нынешний участник «30 under 30 North America» – не новичок в рейтингах. В 2021 году Элисар Нурмагамбет попал в «Next 1000» – список стартапов со всей территории США с предварительным доходом менее $10 млн.

Как пишет forbes.kz, «входным билетом» стал созданный вместе с американским бизнесменом Амиром Сандерджи стартап Consilienz – система программного обеспечения, которая выявляет финансовые преступления. В тот же год Элисар стал финалистом рейтинга «30 моложе 30» Forbes Kazakhstan. И вот теперь — основной североамериканский чарт, категория Enterprise Technology, уже с новым проектом – Black Ice AI.

В профиле Элисара на сайте Forbes.com сказано, что он родился в Казахстане и приехал в США в 18 лет. «Он нашел работу в пивоваренной компании Carlsberg и занялся предотвращением мошенничества. Этот путь привел его к запуску Black Ice AI, который извлекает данные из разных источников для выявления киберпреступников, занимающихся отмыванием денег. Стартап заключил контракт с правительством США, которое использовало программное обеспечение для расследования мошенничества в сфере государственно-частного партнерства». Правда, сотрудничество с Carlsberg случилось в Казахстане, а в США у Элисара был настоящий «гранд-тур» по самым разным компаниям и проектам.

– Точно не знаю, как именно я попал в список, – разводит руками Элисар. – Мне просто позвонили для уточнения информации и запроса документов. Потом я узнал, что номинировала меня команда казахстанского Forbes.

На вопрос, что позволило ему оказаться в рейтинге, Нурмагамбет ответил, что, наверное, не так много компаний работает в его сфере — Defence&Space, где тесно связаны космос, оборона и безопасность.

– Это не только финансовые преступления, но и противодействие торговле людьми, контртерроризм, защита границ, вопросы национальной безопасности и т. д., разведывательные и следственные технологии. Мы предоставляем решения федеральным службам, клиенты очень серьезные, в том числе спецслужбы. Обычно продать что-то таким клиентам тяжело, – объяснил он.

Если же говорить об оценке, то в целом в индустрии знают, что компании меньше, чем в 100 млн, не попадают в мировой список u30 – это практически нереально. То есть если Consilienz была стартапом, то Black Ice AI — это новый уровень.

– Могу сказать, что у нас в команде ученые, которые работали в ведущих мировых университетах, например, в Texas A&M University – одном из центров в области искусственного интеллекта, и разрабатывали системы для Военно-морских сил и Военно-воздушных сил США. Наш технический директор — бывший главный инженер NASA по МКС и по Хьюстонскому центру, он отвечал за весь софт — от датчиков для астронавтов и ПО для самой станции и до ракетных технологий, – говорит Элисар, добавляя, что «это только начало». – Сейчас мы стараемся сфокусироваться на международном развитии, то есть предлагаем свои решения и за пределами США.

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