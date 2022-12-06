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Количество людей, употребляющих алкоголь, увеличилось, - монгольское госагентство о протестах в Улан-Баторе
протесты в Улан-Баторе, 5 декабря
протесты в Улан-Баторе, 5 декабря

CentralAsia (CA) -  Великий Государственный Хурал (парламент) Монголии заявил, что демонстрация граждан, выдвигающих определенные требования к правительству, находится под контролем. Об этом сообщает монгольское государственное информационное агентство «Монтцамэ».

4-5 декабря в Улан-Баторе граждане, требующие от правительства решительных действий по борьбе с незаконной продажей угля, организовали демонстрацию.

5 декабря во второй половине дня была выявлена тенденция перерастания демонстрации в массовые беспорядки. Поскольку демонстрация была неорганизованной и цели не были ясны, количество людей, употребляющих алкоголь, увеличилось. Поэтому появились призывы к беспорядкам и применению силы. В связи с этим мэр города Улан-Батора принял решение о силовом разгоне демонстрации в рамках соответствующего закона.

Также вечером 5 декабря в онлайн-режиме было проведено внеочередное заседание парламента, на котором была заслушана информация соответствующих учреждений о ситуации и обсуждены предложения министра юстиции и внутренних дел.

На внеочередном заседании было решено, что нет необходимости вводить всеобщее чрезвычайное положение.

Однако парламент поддержал принятие соответствующих мер на основе рекомендаций Совета Национальной безопасности в случае ухудшения ситуации, говорится в сообщении информагентства.

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