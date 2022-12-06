В Индонезии прошел митинг против нового уголовного кодекса, запрещающего секс вне брака

CentralAsia (CA) - В Джакарте у здания парламента прошли акции протеста против нового уголовного кодекса, сообщает BBC.

Парламент Индонезии утвердил новый уголовный кодекс, согласно которому секс вне брака будет наказываться лишением свободы на срок до года. Он также включает запрет на оскорбление президента и выступления против государственной идеологии.

Кодекс, который будет применяться как к индонезийцам, так и к иностранцам, включает в себя несколько законов о «морали», которые запрещают не состоящим в браке парам жить вместе и заниматься сексом. Правозащитные группы говорят, что это непропорционально сильно влияет на женщин, ЛГБТ и этнические меньшинства в стране.

Правозащитники говорят, что новый кодекс также подавляет политическое выражение и ограничивает свободу вероисповедания.

Сейчас в кодексе шесть законов о богохульстве, включая вероотступничество — отказ от религии. Впервые с момента обретения независимости Индонезия сделает незаконным убеждение кого-либо быть неверующим.

Новые статьи о диффамации также запрещают людям оскорблять президента или выражать мнение, направленное против национальной идеологии. Однако законодатели заявили, что они добавили защиту свободы слова и протестов в «общественных интересах».

«Хьюман Райтс Вотч» во вторник заявила, что положения нового кодекса стали «катастрофой» для прав человека.

Директор правозащитной группы по Азии Элейн Пирсон сказала Би-би-си, что это «огромная неудача для страны, которая пыталась изобразить из себя современную мусульманскую демократию».

Исследователь группы из Джакарты Андреас Харсано сказал, что в Индонезии есть миллионы пар без свидетельств о браке, «особенно среди коренных народов или мусульман в сельской местности», которые заключили брак в соответствии с определенными религиозными церемониями.

«Эти люди теоретически будут нарушать закон, поскольку совместная жизнь может быть наказана лишением свободы на срок до шести месяцев», — сказал он Би-би-си.

Он добавил, что исследования в странах Персидского залива, где действуют аналогичные законы, регулирующие секс и отношения, показали, что женщины наказываются и преследуются такими законами морали больше, чем мужчины.

Нынешний лидер Джокови принадлежит к синкретической яванской традиции, которая придерживается более гибкой формы ислама, но его главная забота – это его наследие экономического развития, а не терпимости и либеральных ценностей.

Новый кодекс вступит в силу через три года, и к этому времени Джокови покинет свой пост в конце своего второго срока.

Индонезия является домом для нескольких религий, но большинство ее 267 миллионов человек исповедуют ислам. После перехода страны к демократии в 1998 году она следует вероучению, известному как Панчашила, которое не отдает приоритет какой-либо вере, но не принимает атеизм. Однако местное законодательство во многих районах страны опирается на религиозные ценности.

Предыдущий проект кодекса должен был быть принят в 2019 году, но вызвал общенациональные протесты, в которых приняли участие десятки тысяч человек.