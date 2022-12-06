«В постели с медведем и драконом». Монголия стремится к более тесным связям с Австралией, - The Sydney Morning Herald

маршрут газопровода Союз Восток

CentralAsia (CA) - Заместитель премьер-министра Монголии призвал к более тесным связям между Канберрой и Улан-Батором, поскольку центральноазиатская страна оказалась зажатой между геополитическими амбициями России на севере и Китая на юге. Об этом пишет корреспондент газеты The Sydney Morning Herald Эрик Бэгшоу (Eryk Bagshaw).

Заявив, что Монголия разделяет «общие ценности с Австралией, такие как демократия и права человека», Амарсайхан Сайнбуян сказал, что бывшее советское государство-сателлит «не будет поддерживать силовые действия, будь то Китай, Россия или любая другая страна мира».

Монголия в значительной степени занимает нейтральную позицию в отношении войны России на Украине и угроз Китая в адрес своего демократического соседа Тайваня из-за своей экономической зависимости от двух держав. Но по мере того, как напряженность нарастает, он начал налаживать более глубокие отношения с третьими странами и проводить более независимую внешнюю политику.

«Находясь непосредственно между этими двумя большими соседями, будь то со стороны Китая или России, он напрямую влияет на экономику Монголии. Это одна из наших главных проблем», — сказал Сайнбуян The Sydney Morning Herald и The Age.

«Нестабильность в регионе затронет все страны, особенно Монголию. Вот почему мы считаем, что это должно быть решено мирным путем. Если война продолжится или эскалация продолжится, мы все столкнемся с более тяжелыми временами», - сказал он.

Сайнбуян подтвердил поддержку Монголией политики одного Китая, но раскритиковал действия Пекина во Внутренней Монголии, северной китайской провинции, примыкающей к его южной границе. Китайские власти ввели ограничения на изучение монгольского языка в школах в 2020 году, и активисты предупредили, что культурные репрессии в регионе усиливаются после подавления Пекином Синьцзяна. В совместном заявлении США и Европейского союза, опубликованном в пятницу, критиковались «нарушения прав человека» Китаем в регионе.

«Мы уважаем, а также ценим это право человека на свободу слова и свободу обучения, особенно в связи с этим вопросом, связанным с родным языком и культурой», — сказал Сайнбуян.

«Культуру следует уважать и относиться к ней справедливо. У нас есть этнические группы, такие как казахи в Монголии. Мы не ограничиваем их свободу изучения родного языка. Это международная проблема прав человека, и ее следует поддерживать и защищать».

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух посетил своего китайского коллегу Си Цзиньпина в Пекине на прошлой неделе, когда Си призвал его заниматься «комплексным развитием». Хурэлсух назвал их дружбу «железной».

«Мы стали свидетелями быстрого развития торговых и политических отношений между двумя странами», — сказал Тэн Цзяньцюнь из Китайского института международных исследований в интервью CGTN в Пекине.

Но Сайнбуян выразил обеспокоенность по поводу торговых ударов Китая по Австралии. Санкции охватили экспорт на 20 миллиардов долларов в полудюжине отраслей после споров с Пекином по поводу национальной безопасности, прав человека и COVID-19.

«Международная торговля должна основываться на основных принципах, международных правилах и международном праве. Она должна быть честным и конкурентоспособным. Будь то Китай, Монголия или Австралия, у всех нас есть свои интересы в экономическом, национальном и международном сотрудничестве. Поэтому все должно основываться на основных международных правилах и принципах».

Санкции были ключевым пунктом обсуждения между Сейнбуяном, министром иностранных дел Пенни Вонг и заместителем премьер-министра Ричардом Марлесом, когда он посетил Канберру в сентябре.

Австралия была крупнейшим поставщиком энергетического угля в Китай и важным игроком на рынке коксующегося угля, пока Пекин не ввел ограничения в 2020 году. В марте 2021 года экспорт коксующегося угля из Монголии вырос более чем на 4270% по сравнению с предыдущим годом, поскольку он вытеснил экспортный рынок австралийского угля объемом в 10,4 млрд долларов.

С тех пор Монголия продолжает оставаться доминирующим поставщиком, но ситуация может измениться, поскольку отношения между Пекином и Канберрой демонстрируют признаки потепления.

Сайнбуян сказал, что Монголия не рассматривает Австралию в качестве конкурента. «Мы видим это по-разному», — сказал он.

«Вместо этого мы пытаемся сделать лучшую инфраструктуру экологически чистой и экономически конкурентоспособной, а также работаем над тем, чтобы максимально увеличить объем экспорта».

Добыча полезных ископаемых составляет 26 процентов экономики Монголии, нанося ущерб окружающей среде и оставляя ее в значительной степени зависимой от ископаемого топлива, поскольку цели в области изменения климата заставляют развивающиеся страны диверсифицировать свою ресурсную базу. Министр энергетики и изменения климата Австралии Крис Боуэн возглавил переговоры о выплатах из богатых стран развивающимся странам на COP27 в ноябре после того, как цель финансирования в размере 148 миллиардов долларов в 2020 году так и не была достигнута, что усилило напряженность во время дискуссий в Шарм-эль-Шейхе.

«Развитые страны уже использовали уголь столько, сколько могли. В то же время они быстро переходят на энергию ветра и другие источники», — сказал Сайнбуян. «Но это не означает, что Монголия может идти в ногу с ними, если они не поддержат Монголию. В Монголии жесткий и суровый климат, зимой бывает -40 градусов. Представьте, если бы у нас была только солнечная энергия. Это не просто.

«Это требует времени и требует инвестиций, международной политики и финансовой поддержки».

В феврале его правительство подписало соглашение о строительстве газопровода «Союз-Восток», по которому природный газ будет транспортироваться из России в Китай через его территорию. Сайнбуян сказал, что это поможет отучить Монголию от угля, но критики утверждают, что это сделает ее более зависимой от российской энергии, а также поможет ей найти крупнейшие в мире альтернативные рынки, поскольку Европа избегает российского газа из-за войны на Украине.

«Монголия находится в особенно опасном положении, поскольку ее единственными соседями являются Китай и Россия, и иногда о ней говорят, что она делит постель с медведем и драконом», — сказал Джулиан Диркес, доцент Университета Британской Колумбии в опубликованном анализе. по внешней политике.

«Как бы Монголия ни стремилась проложить свой собственный курс в течение последних трех десятилетий, стены смыкаются по мере углубления партнерства между Китаем и Россией».

Сайнбуян защищал трубопровод.

«Речь идет не только об отношениях Монголии и России, торговых или экономических вопросах», — сказал он. «Мы считаем, что этот региональный мегапроект по инфраструктуре и энергоснабжению принесет пользу не только России и Монголии, но и весь регион должен получить выгоду от этого проекта».

Сайнбуян сказал, что чертежи и технические детали трубопровода завершены, и сейчас он выставлен на государственный тендер. Он сказал, что строительство проекта, который будет ежегодно поставлять в Китай 50 миллиардов кубометров газа, как ожидается, начнется весной.