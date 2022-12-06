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Путин обсудил с членами Совбеза внутреннюю безопасность

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

Как сообщила пресс-служба Кремля, обсуждались вопросы обеспечения внутренней безопасности государства.

В совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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