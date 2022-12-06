В России продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ, в 74 субъектах выявили «свиной грипп»

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Так называемый «свиной грипп» выявлен уже в 74 субъектах России, сообщает Роспотребнадзор.

«Свиной грипп» - острое, очень заразное инфекционное заболевание, спровоцированное вирусом гриппа А(H1N1). Называется вирус так потому, что им болеют не только люди, но и домашние свиньи, птицы и некоторые другие животные.

В России продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. За последнюю неделю показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 23,3% по сравнению с предыдущей неделей. В структуре респираторных вирусов негриппозной этиологии наиболее высокой остается доля риновирусов (13,3%), РС-вирусов (12,0%), метапневмовирусов (10,1%), аденовирусов (7,2%).

В условиях нарастающей активности вирусов продолжается прививочная кампания. На сегодняшний день привито более 72,4 млн человек, что составляет 49,5% от численности населения страны.

На 48-й неделе 2022 года зарегистрировано 43,4 тыс. случаев заболевания COVID-19 - это на 11,6% больше показателей 47-й недели. Рост заболеваемости фиксируется в 57 регионах, в том числе в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.