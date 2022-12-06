«Мы знаем всю правду». Опубликован новый трейлер документального сериала о принце Гарри и Меган Маркл
- Азия и мир, общество
- 16:13, 06 декабря 2022
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- Обновлено: 16:14, 06 декабря 2022
CentralAsia (CA) - В понедельник был выпущен новый трейлер документального сериала Netflix «Гарри и Меган», а также расписание выхода серий в эфир, пишет CNN.
Том I будет включать эпизоды 1-3 и выйдет в эфир 8 декабря, а том II с эпизодами 4-6 выйдет 15 декабря.
В трейлере пара, похоже, дает больше информации о том, какой была их жизнь, когда они были частью королевской семьи.
«В семье существует иерархия. Вы знаете, есть утечка информации, но есть и подстроенные ситуации», - говорит принц Гарри.
Он заканчивает трейлер словами: «Никто не знает всей правды. Мы знаем всю правду».
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