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«Мы знаем всю правду». Опубликован новый трейлер документального сериала о принце Гарри и Меган Маркл

CentralAsia (CA) -  В понедельник был выпущен новый трейлер документального сериала Netflix «Гарри и Меган», а также расписание выхода серий в эфир, пишет CNN.

Том I будет включать эпизоды 1-3 и выйдет в эфир 8 декабря, а том II с эпизодами 4-6 выйдет 15 декабря.

В трейлере пара, похоже, дает больше информации о том, какой была их жизнь, когда они были частью королевской семьи.

«В семье существует иерархия. Вы знаете, есть утечка информации, но есть и подстроенные ситуации», - говорит принц Гарри.

Он заканчивает трейлер словами: «Никто не знает всей правды. Мы знаем всю правду».

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